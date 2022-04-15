苹果正在测试至少九款新Mac 采用四种不同的M2芯片型号

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日消息:据彭博社报道，苹果公司正在内部测试下一代M2 芯片的几种型号，以及将配备这些芯片的最新Mac。目前至少有 9 台新的Mac正在开发中，它们使用四种不同的M2 芯片，是目前M1 芯片系列的后继产品。

图片来自 Apple

苹果正在开发采用标准 M2 芯片的设备，M2 Pro、M2 Max 以及 M2 Ultra，以下设备正在开发中：

配备 M2 芯片的 MacBook Air（代号为 J413 ），具有 8 核 CPU 和 10 核 GPU

配备 M2 芯片的 Mac mini（代号为 J473），和配备 M2 Pro 芯片的变体（代号为 J474 ）

配备 M2 芯片的入门级 13 英寸 MacBook Pro（代号为 J493 ）

配备 M2 Pro 和 M2 Max 芯片的 14 英寸（代号为 J414 ）和 16 英寸（代号为 J416 ） MacBook Pro 机型。M2 Max 芯片具有 12 核 CPU 和 38 核 GPU，以及 64GB 内存

新款 Mac Pro（代号为 J180 ），将包括 Mac Studio 中使用的 M1 Ultra 的继任者 M2 Ultra

苹果还测试了搭载M1 Max芯片的Mac mini，但Mac Studio的发布可能使这样的机器变得多余，所以当Mac mini发布更新版本时，苹果可能还将使用M2 和M2 Pro芯片。

据彭博社报道，内部测试是开发过程中的一个「关键步骤」，它表明这些机器可能在未来几个月内发布。我们已经听到关于新的MacBook Air、更新的 13 英寸MacBook Pro、Mac Pro和新的Mac mini的多个传言，但这是我们第一次听到今年可能更新 14 和 16 英寸MacBook Pro的消息。

之前的传言表明，我们可以期待看到MacBook Air、低端MacBook Pro和Mac mini在 2022 年问世，彭博社之前曾表示，至少有两款Mac将在今年年中推出，也许是在六月的WWDC22 上。

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