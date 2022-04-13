抖音启动网络暴力治理专项行动 今年已处罚5988个账号

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息:今日，抖音规则中心宣布启动开展新一轮网络暴力治理专项行动，对包括侵犯隐私、辱骂攻击、恶意诽谤和揣度、侮辱讽刺等在内的网络暴力行为进行严厉打击。

此次专项行动，平台重点打击的网暴行为包括以下四方面：

1.侵犯隐私。具体指侵犯及曝光他人姓名、住址、照片等隐私信息，非理性搜索他人信息，并引导用户对其进行人身攻击和人格侮辱。

2.辱骂攻击。如脏话谩骂、诅咒、人身攻击等。

3.恶意诽谤、揣度。具体指发布未经证实的特定人、事、物的负面消息，恶意揣度他人，即无事实论证的猜测他人负面行为。

4.发布言论通过暗喻、反讽、影射、起外号等手法对他人进行挖苦讽刺、恶意调侃、吐槽等弱攻击性行为；发布居高临下的说教、命令等言论，言辞不友好，有侮辱成分让他人感到挫败、羞辱；占据道德高点、无故以“道德”为由要求他人、将个人意志强加给对方等侮辱讽刺行为。

抖音安全中心数据显示， 2022 年 1 月至 3 月，抖音平台对东航航班失事亲属被质疑，被拐男孩符某某母亲被言论骚扰等多起网暴事件进行治理，共处罚账号 5988 个、视频 42648 条、评论 53120 条。

同时，抖音鼓励用户通过设置视频评论权限，举报不当言论帐号，关闭私信或者设置私密帐号等方式，保护自身不受骚扰。抖音还呼吁广大用户理性客观地讨论和表达观点，不对他人进行恶意攻击，不发布可能涉及曝光他人隐私的不当内容。

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