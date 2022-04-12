俞敏洪称不是扔下新东方不管：在大方向上把脉就行

站长之家(ChinaZ.com) 4月12日 消息:4 月 7 日，俞敏洪在微信公众号“老俞闲话”写到：“我一直觉得新东方并不是我来此世界的目的，或者说至少不是最重要的目的。我已经全力以赴做了三十年新东方。也许，现在是我可以稍微站得远一点，来重新审视新东方和我自己的时候了。当然，我并不是说不做新东方了，而是如何在更高层面上，让新东方有更好的发展，而我自己也能够有更好的腾挪空间。”

当时，俞敏洪表示：“迄今为止，整整三十年，我每周平均至少有四十个小时，花在了新东方的业务上。我一直怀疑，我自以为为了新东方鞠躬尽瘁的努力，其实可能适得其反，已经成为新东方走向下一个阶段的障碍。如果因为牵挂名利、一叶障目，人生真的就得不偿失了，而错失过去的，永远不会再回来。”

随后，有网友认为，俞敏洪在其中流露出了退隐之意。

对此，今日，俞敏洪回应称，这句话导致一些朋友和新东方人以为我马上就要退出新东方。不少人发微信和写邮件问我，也引起了一些投资人的疑虑，弄得我不得不解释一番：我不是马上要离开新东方，也不是扔下新东方不管，而是希望自己站在更高的层次来审视新东方，把新东方带向更好的发展方向。

俞敏洪表示，尽管新东方是我魂牵梦绕的地方，但我真是更喜欢远离新东方一点，至少希望自己远离新东方比较琐碎的事情，在大方向上把脉就行，集中大家的智慧把新东方做好。不管是从年龄上还是心态上来说，我更喜欢去做阅读、写作、游历的事情。

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