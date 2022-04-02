英雄联盟幻灵战队皮肤与通行证详情 新皮肤幻灵战队一览

英雄联盟在最近公布了最新的新皮肤幻灵战队以及上线了通行证，下面就来为大家详细的介绍一下此次的新皮肤。

可爱当作武器 双耳即是正义!4月1日10:00，幻灵战队队员集结召唤师峡谷。幻灵战队（2022）通行证也将同步上线;全新的主题战利品礼包限时销售。

新皮肤:幻灵战队

【幻灵战斗队长 厄运小姐】

售价:9900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【幻灵战斗队长 厄运小姐】完全体:11900点券（含英雄价13150点券）

礼包包含:【幻灵战斗队长 厄运小姐】皮肤+图标（含载入边框）

【幻灵战斗队长 厄运小姐】 炫彩礼包:15921点券（含英雄价17171点券）

礼包包含:皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)+4款炫彩(8折)，【幻灵战斗队长 厄运小姐 梦幻强袭】仅售1点券

注意:2022年4月15日9:59后礼包不再包含【幻灵战斗队长 厄运小姐 梦幻强袭】，礼包价格变为:15920点券（含英雄价17170点券）

完全体及炫彩礼包限时销售:2022年4月1日10:00-2022年5月4日23:59

【幻灵战斗猫 金克丝】

售价:7900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【幻灵战斗猫 金克丝】完全体:9900点券（含英雄价12150点券）

礼包包含:【幻灵战斗猫 金克丝】皮肤+图标（含载入边框）

【幻灵战斗猫 金克丝】 炫彩礼包:19121点券（含英雄价21371点券）

礼包包含:皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)+7款炫彩(8折)，【幻灵战斗猫 金克丝 梦幻强袭】仅售1点券

注意:2022年4月15日9:59后礼包不再包含【幻灵战斗猫 金克丝 梦幻强袭】，礼包价格变为:19120点券（含英雄价21370点券）

完全体及炫彩礼包限时销售:2022年4月1日10:00-2022年5月4日23:59

【幻灵战斗兔 锐雯】

售价:7900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【幻灵战斗兔 锐雯】完全体:9900点券（含英雄价12150点券）

礼包包含:【幻灵战斗兔 锐雯】皮肤+图标（含载入边框）

【幻灵战斗兔 锐雯】 炫彩礼包:19121点券（含英雄价21371点券）

礼包包含:皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)+7款炫彩(8折)，【幻灵战斗兔 锐雯 梦幻强袭】仅售1点券

注意:2022年4月15日9:59后礼包不再包含【幻灵战斗兔 锐雯 梦幻强袭】，礼包价格变为:19120点券（含英雄价21370点券）

完全体及炫彩礼包限时销售:2022年4月1日10:00-2022年5月4日23:59

【幻灵战斗狼 塞拉斯】

售价:7900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【幻灵战斗狼 塞拉斯】完全体:9900点券（含英雄价12150点券）

礼包包含:【幻灵战斗狼 塞拉斯】皮肤+图标（含载入边框）

【幻灵战斗狼 塞拉斯】 炫彩礼包:17521点券（含英雄价19771点券）

礼包包含:皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)+6款炫彩(8折)，【幻灵战斗狼 塞拉斯 梦幻强袭】仅售1点券

注意:2022年4月15日9:59后礼包不再包含【幻灵战斗狼 塞拉斯 梦幻强袭】，礼包价格变为:17520点券（含英雄价19770点券）

完全体及炫彩礼包限时销售:2022年4月1日10:00-2022年5月4日23:59

【幻灵战斗蝠 薇恩】

售价:7900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【幻灵战斗蝠 薇恩】完全体:9900点券（含英雄价11400点券）

礼包包含:【幻灵战斗蝠 薇恩】皮肤+图标（含载入边框）

【幻灵战斗蝠 薇恩】 炫彩礼包:19121点券（含英雄价20621点券）

礼包包含:皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)+7款炫彩(8折)，【幻灵战斗蝠 薇恩 梦幻强袭】仅售1点券

注意:2022年4月15日9:59后礼包不再包含【幻灵战斗蝠 薇恩 梦幻强袭】，礼包价格变为:19120点券（含英雄价20620点券）

完全体及炫彩礼包限时销售:2022年4月1日10:00-2022年5月4日23:59

【幻灵战队（2022） 大礼包】:43520点券(含英雄价53020点券)

限时销售:2022年4月1日10:00-2022年5月4日23:59

礼包包含:

【幻灵战斗队长 厄运小姐】皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)

【幻灵战斗猫 金克丝】皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)

【幻灵战斗兔 锐雯】皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)

【幻灵战斗狼 塞拉斯】皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)

【幻灵战斗蝠 薇恩】皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)

原初星 守卫（8折）

幻灵战队（2022） 事件通行证

完成所有幻灵战队（2022） 免费事件任务即可获得共300枚幻灵战队(2022)币，幻灵战队(2022)法球以及幻灵战队 图标。

解锁幻灵战队（2022）通行证后，你将立即获得200枚幻灵战队(2022)币以及4个幻灵战队(2022)法球，在2022年5月5日06:59前可通过参与系统匹配到的对局获得幻灵战队(2022)币，另可通过完成通行证里程点任务解锁丰厚奖励，通过每周依次解锁的周常任务还可获得1000枚幻灵战队(2022)币!

注意:所有已获取的幻灵战队（2022）币将于2022年5月10日23:59下线，敬请召唤师们及时兑换!

通行证销售时间:2022年4月1日10:00-2022年5月4日23:59

任务解锁时间:2022年4月1日12:00-2022年5月5日06:59

【幻灵战队（2022）通行证】

售价:7900点券

【幻灵战队（2022）通行证礼包】

售价:15825点券（含英雄价18075点券）

礼包包含:幻灵战队（2022）通行证+【幻灵战斗猫 金克丝】(7.5折)+图标(含载入边框)

幻灵战队（2022）事件积分规则

本次幻灵战队（2022）事件任务将基于时间的得分规则，以供参考。

召唤师峡谷，轮换模式与极地大乱斗:

云顶之弈:

云顶之弈（双人模式）:

游戏对局任务（需通行证）

1、通行证代币无尽任务

2022年4月1日12:00起至2022年5月5日06:59，召唤师可通过对局的游戏时长来赢取积分（训练模式与自定义除外），每累计200积分即可获得10枚幻灵战队(2022)币。如果召唤师尚未解锁“幻灵战队(2021) 通行证”，那么通过游戏对局获得的幻灵战队(2022)币将进入“幻灵战队(2022)币贮藏”，后续解锁了幻灵战队(2022)通行证即可立刻获取并使用。同时，在完成任务的过程中超出200分的部分，将累计到下一次任务中。

与执事（2021）通行证以及春节(2022)通行证等往期通行证一样，本期通行证活动人机模式对局将不计入通行证代币储存任务。

2、幻灵战队（2022）每周任务

召唤师可通过进行游戏对局（训练模式与自定义除外）累计积分，若玩家赢得对局即可获得更多积分，累计至指定数量的积分即可完成每周任务并获得奖励。

3、里程点任务（需通行证）

总计10个里程点任务，完成里程点1才可解锁里程点2，以此类推。

幻灵战队（2022）免费事件任务(无需通行证)

活动期间通过系统匹配到的对局，完成幻灵战队（2022）事件任务，共可获得200枚幻灵战队(2022)币以及1个永恒星碑 魔法引擎。

幻灵战队（2022）法球任务(无需通行证)

该法球任务对所有玩家开放，但每位玩家只能完成一次，活动期间进行系统匹配到的对局累计3800点积分，即可完成任务获得40枚幻灵战队（2022）币与1个幻灵战队(2022)法球。

幻灵战队（2022）衣橱任务(无需通行证)

该任务对所有玩家开放，但每位玩家只能完成一次，完成任务获得60枚幻灵战队（2022）币与幻灵战队 图标。

达成如下两个条件之一即可完成任务领取奖励:

●组队进行8场对局，且这些对局中都登场了一款【幻灵战队】皮肤

●通过游戏对局时长获得2200积分

战利品

幻灵战队（2022）战利品礼包限时销售

战利品礼包销售时间:2022年4月1日10:00-2022年5月10日23:59

战利品概率说明

幻灵战队（2022）法球

打开可以获得以下内容:

●100%出1个随机皮肤碎片

●3.5%概率出 幻灵战队福袋

并有几率额外获得以下内容:

●37.5%概率获得2个神话精萃（从紫色宝箱的概率25%提升至37.5%）

●0.06%概率获得一个海克斯限定皮肤

幻灵战队福袋

打开可以获得以下内容:

●40%概率获得4个7900点券或以下价位的皮肤碎片

●60%概率出3个4500点券或以上价位的皮肤碎片

并有几率额外获得以下内容:

●37.5%概率获得2个神话精萃（从紫色宝箱的概率25%提升至37.5%）

●0.06%概率获得一个海克斯限定皮肤

幻灵战队专属福包

打开可以获得以下内容:

●55%概率出3个7900点券或以下价位的皮肤碎片

●44%概率出4个随机皮肤碎片

●1%概率出4个任意价位的皮肤

并有几率额外获得以下内容:

●37.5%概率获得2个神话精萃（从紫色宝箱的概率25%提升至37.5%）

●0.06%概率获得一个海克斯限定皮肤

幻灵战队（2022）币兑换商城

【幻灵战斗猫 金克丝 至臻】皮肤+图标（含载入边框）

兑换价格:2000枚幻灵战队（2022）币

【125神话精萃+图标】

兑换价格:2200枚幻灵战队（2022）币

【幻灵战斗队长 厄运小姐 隐秘夜影 炫彩+图标】

兑换价格:300枚幻灵战队（2022）币

【幻灵战斗猫 金克丝 隐秘夜影 炫彩+图标】/【幻灵战斗兔 锐雯 隐秘夜影 炫彩+图标】

兑换价格:300枚幻灵战队（2022）币

【幻灵战斗狼 塞拉斯 隐秘夜影 炫彩+图标】/【幻灵战斗蝠 薇恩 隐秘夜影 炫彩+图标】

兑换价格:300枚幻灵战队（2022）币

【幻灵战队 载入边框+图标】

兑换价格:250幻灵战队（2022）币/款

小小英雄蛋

小小英雄稀有蛋x1:300幻灵战队（2022）币

机灵发明家蛋X1:600幻灵战队（2022）币

无畏侍从蛋x1:600幻灵战队（2022）币

海克斯战利品

幻灵战队（2022）法球:200幻灵战队(2022)币

神秘表情:60幻灵战队（2022）币

随机英雄碎片:50幻灵战队（2022）币

海克斯科技钥匙x3:180幻灵战队（2022）币

海克斯科技钥匙:60幻灵战队（2022）币

海克斯科技钥匙碎片:20幻灵战队（2022）币

蓝色精萃x100:10幻灵战队（2022）币

蓝色精萃x10:1幻灵战队（2022）币

轮换模式:克隆大作战

【克隆大作战】即将上线，在这里与你的无尽自我们并肩作战!

限时开放:2022年4月1日12:00-2022年5月5日06:59