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苹果发布 iOS 15.4.1 更新 解决电池消耗过快问题

2022-04-01 17:34 · 稿源：站长之家

苹果今天发布了 iOS 15.4.1 正式版，对 iPhone 的错误进行修复和安全性更新。

据介绍该版本主要修复了 iPhone 更新至 iOS 15.4 后，电池电量可能较预期消耗更快的问题，以及盲文设备可能在导览文本或显示提醒时不响应和 Made for iPhone 助听设备在部分第三方 App 中可能连接中断等问题。

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