苹果发布 iOS 15.4.1 更新 解决电池消耗过快问题

苹果今天发布了iOS 15.4和iPadOS 15.4，这是2021年9月发布的iOS和iPadOS 15操作系统的第四次重大更新。iOS和iPadOS 15.4是在iOS 15.3.1和iPadOS 15.3.1推出一个月后推出的。iOS 15.4和iPadOS 15.4更新可以免费下载，所有符合条件的设备都可以在"设置"应用程序中通过无线OTA方式升级系统。要访问新软件，请进入设置通用软件更新。 iOS 15.4增加了在戴口罩时使用Face ID的选项，其工作原理与正常的Face ID一样，但会扫描眼睛周围的区域进行认证。iPadOS 15.4引入了通用控制，允许用同一鼠标/触控板和键盘控制多台Mac和iPad。 本次更新还增加