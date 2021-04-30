苹果发布 iOS 15.4.1 更新 解决电池消耗过快问题

苹果今天发布了 iOS 15.4.1 正式版，对 iPhone 的错误进行修复和安全性更新。
据介绍该版本主要修复了 iPhone 更新至 iOS 15.4 后，电池电量可能较预期消耗更快的问题，以及盲文设备可能在导览文本或显示提醒时不响应和 Made for iPhone 助听设备在部分第三方 App 中可能连接中断等问题。
苹果今天发布了 iOS 15.4.1 正式版，对 iPhone 的错误进行修复和安全性更新。
据介绍该版本主要修复了 iPhone 更新至 iOS 15.4 后，电池电量可能较预期消耗更快的问题，以及盲文设备可能在导览文本或显示提醒时不响应和 Made for iPhone 助听设备在部分第三方 App 中可能连接中断等问题。
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苹果公司的支持团队已经回应了关于最新的iOS
15更新导致iPhone电池消耗加快的投诉，并提出了一个解决方案。iOS更新导致iPhone电池消耗比平时快是很常见的，例如在iOS
14.6之后就出现过这种情况。同样，用户在iPhone 12 Pro问世时也抱怨过同样的问题。不过，随着这个问题影响到数量庞大的iOS 15.4用户，苹果已经提供了一个解释和建议。
苹果方面并没有承认监测到任何不寻常的电池消耗问题。相反，它只是提供在应用iOS系统更新后的建议。苹果支持部门积极建议用户等待48个小时，看看问题是否会自行解决。如果问题持续存在，?
今天凌晨苹果推送了iOS15.4.1系统，该版本系统的主要更新内容有哪些呢，这里我们来一起看下iOS15.4.1的具体更新内容介绍...iOS15.4.1更新内容汇总...盲文设备可能在导览文本或显示提醒时不响应；...由于之前的iOS15.4版本造成iPhone12、iPhone13系列用户的续航变短，因此这一部分用户建议升级，其他型号的iPhone手机用户可视自己手机的使用情况决定是否升级该版本...
4月1日凌晨，苹果正式向iPhone和iPad用户推送了iOS/iPadOS 15.4.1更新，其中最重要的一项改进，就是修复了此前iOS 15.4电池电量消耗过快的问题。苹果在系统更新中提到，建议所有用户安装。此前版本的系统，有部分用户反馈称，在OTA升级后报告了糟糕的电池续航，iPhone 11在24小时内消耗了80%的电量，而屏幕开启时间却仅为2小时，iPhone 13 Pro Max也只能坚持半天。一些海外的测试机构，在通过实测后发现，iPhone 12、iPhone 13系列都有不少的续航下降，严重影响使用体验。不过，虽然续航遭成了一些困扰，但是iOS 15.4还是带来了非常实用，
本周早些时候，苹果开始推出iOS 15.4，同时还有iPadOS 15.4、watchOS 8.5、macOS Monterey 12.3、tvOS 15.4和HomePod系统软件15.4...或iPhone 11在24小时内会用掉80%的电池电量，而屏幕开启时间仅为2小时......
京时间3月15日凌晨消息，苹果今天正式向用户推送iOS15.4更新，其中最大的更新就是支持戴口罩使用面容ID，iPhone 12及后续机型支持用户在没有Apple Watch时戴口罩状态下也能识别，只需要打开系统内戴口罩使用Face ID的开关之后，重新录入一遍面部数据即可。对于本次升级，苹果要求符合条件用户都第一时间升级，除了有重要的新功能外，同时还带来了一些安全更新。还应该注意的是，iPhone 12及后续机型上新增戴口罩时使用面容ID选项，戴口罩时使用面容ID可用于在App和Safari浏览器中使用Apple Pay以及自动填充密码。具体更新如下：表情符号键
今天凌晨，苹果正式推送了iOS 15.4的正式版，带来了一系列功能更新，其中iPhone 12及后续机型支持戴口罩时解锁，Siri也能在离线时使用，都是很实用的更新...在当前的情况下，戴口罩也能Face ID解锁就很方便了，不需要再买Apple Watch，省事不少，只不过该功能仅限于iPhone 12及iPhone 13系列，之前的用户被放弃...其他一些小的功能还有iOS 15.4带来了超过37个新的emoji表情，包括融化表情、偷看表情，巨魔...
苹果在今天推送了iOS15.4正式版系统，本次更新最大的功能就是加入了戴口罩也能解锁Face ID，只要机型在iPhone12系列、iPhone13系列的用户均可以更新后使用该功能，以下我们来看下iOS15.4正式版的更新内容汇总...“放大器”中的特写功能使用iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max上的超广角相机，助您看清微小物体......
苹果今天发布了iOS 15.4和iPadOS 15.4，这是2021年9月发布的iOS和iPadOS 15操作系统的第四次重大更新。iOS和iPadOS 15.4是在iOS 15.3.1和iPadOS 15.3.1推出一个月后推出的。iOS 15.4和iPadOS 15.4更新可以免费下载，所有符合条件的设备都可以在"设置"应用程序中通过无线OTA方式升级系统。要访问新软件，请进入设置通用软件更新。 iOS 15.4增加了在戴口罩时使用Face ID的选项，其工作原理与正常的Face ID一样，但会扫描眼睛周围的区域进行认证。iPadOS 15.4引入了通用控制，允许用同一鼠标/触控板和键盘控制多台Mac和iPad。 本次更新还增加
据国外媒体报道，苹果在今天推送了iOS15.4 RC版本，也就是所谓的准正式版，此次更新最大的亮点就是增加了口罩面容解锁功能...此前虽也有口罩面容解锁功能，但需要用户佩戴AppleWatch，但ios15.4将取消利用AppleWatch解锁...
由于不再对 iOS 15.3.1进行签名，因此如果您已更新到 iOS 15.4，则无法降级到该版本...不过最近更新的iOS15.4出现了一些问题，比如不少iPhone12系列、iPhone13系列的用户抱怨他们的续航时间变短，甚至是iPhone13 ProMax也无法坚持一天，而苹果方面回应称已经在调查中...因此如果目前还未升级了iOS15.4的用户，先暂时等待苹果的修复之后再升级...
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