一条视频1.9亿曝光，汉堡王把支付宝自运营玩明白了

站长之家（ChinaZ.com）3月24日 消息:近年来疫情对餐饮行业带来不小的冲击，在此背景下，商家也都在寻求新的营销和运营增量。

近日，站长之家发现，近年来在餐饮数字化上一直走在前面汉堡王有了新尝试，不仅悄然开通支付宝生活号并开展持续运营，且已经产出了很多亮眼成果。从汉堡王处获悉，通过在生活频道上投放品牌视频“国王猪肘堡重磅回归”，汉堡王品牌视频在支付宝生活频道累计曝光超1.9亿。

此前，有媒体报道称，支付宝正灰度测试“生活频道”且入口移至首页，这块全新的自运营阵地给给不少寻求增量的商家带来了新的发挥空间。作为注重运营和积极尝试数字化的汉堡王，第一时间升级了生活号。

据了解，2021年汉堡王就已经开始深耕支付宝公私域，通过小程序+生活号进行多渠道拉新+持续会员运营。在支付宝端内通过首页消费节、主打学生价、内容营销、垂直搜索等方式，在公私域持续发力，根据目标人群分层投放，激活不同人群的消费活跃度，月活跃会员数提升213%。同时汉堡王提供新会员专属权益，定期组织会员活动，发券提升复购，提高新会员入会率，小程序月增会员数提升1400%。

而在2021年底，支付宝正式开始进行生活频道的灰度测试后，汉堡王第一时间进行了生活号+升级，并率先进了运营尝试，提供1元薯条+好鸟套餐的用户权益，结合愤怒的小鸟的IP做内容营销，在活动期间访问量高达651万，会员拉新数有了大幅提升。