2021年智能手表市场增长24% 苹果以30.1%位居第一

站长之家(ChinaZ.com) 3月16日 消息:市场研究公司Counterpoint Research3月15日宣布，与2020年相比，2021年智能手表市场增长24%，三星电子以10.2%的份额位居第二。2020年，这家韩国科技巨头以 8.9%的份额排名第三，仅次于华为。在一年内，它的市场份额增加了1.3个百分点。

苹果以30.1%的市场份额保持第一的位置。然而，其市场份额较2020年的32.9%下降了2.8个百分点。该公司的平均售价（ASP）较2020年上升了 3%。

三星于 2021 年将 Galaxy Watch OS 从内部开发的 Tizen 改为 Wear OS。三星和谷歌决定在 Galaxy Watch 中安装 Wear OS，以扩展智能手表生态系统。由于客户可以使用 Google Play 商店中的各种应用程序，Galaxy Watch 的可扩展性有所提高，与其他 Android 智能手机的兼容性也得到了改善。

Counterpoint Research 表示，三星的智能手表销量在 2021 年第三季度发布了第一款搭载 Wear OS 的 Galaxy Watch 4，其销量同比飙升 200%。

印度的智能手表市场在 2021 年取得了长足的进步。2020 年印度在全球智能手表市场的份额仅为 3%。但到 2021 年翻了两番，达到 10%。尤其是印度排名第一的智能手表公司 Noise，其市场份额为 2.6%份额，全球排名第九。在中国以外的地区，Noise 的出货量仅次于苹果和三星电子，位居第三。

Counterpoint Research 执行董事 Lim Soo-jung 说：“智能手表越来越受欢迎，因为它们增加了监测血压、心电图和血氧饱和度的功能。” “如果智能手表支持通信网络连接，它们作为独立可穿戴设备的吸引力将会增加。”