王者荣耀体验服3月15日更新维护公告 全部英雄调整更新内容汇总

王者荣耀的体验服在3月15日开启了更新维护，此次的更新内容主要是几个英雄的调整，很多玩家还不清楚具体的内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师:

为了增加版本的稳定性，我们计划在2022年3月15日15:00-16:00对《王者荣耀》体验服进行停机维护。

【更新时间】3月15日15:00-16:00（14:30关闭PVP）

【更新方式】停机更新

【更新范围】王者荣耀修炼之地体验服

【下载地址】

体验服更新完毕后，您打开王者荣耀-体验服客户端即可直接进行自动更新!

若您无法进行自动更新，可以通过王者荣耀修炼之地体验服专区，下载最新的体验服客户端。

【更新内容】

一、英雄调整

1、娜可露露

在面对娜可露露突如其来的袭击时，由于她打出伤害的速度过快，对手在见到娜可露露的那一刻就已被宣告阵亡，所以我们调整了娜可露露的技能动画，使得对抗方会多出反应时间来进行操作。同时我们强化了娜可露露坦克杀手的特性，希望她能在特定阵容发挥出自己独特的作用。

一技能:调整了子弹的各种参数，降低飞行速度

一技能:印记伤害:最大生命值6%→8%

三技能:降低技能二段突进速度

2、韩信

在前期，韩信的野区能力较弱，一旦被敌人入侵韩信很难有招架之力。而一旦让韩信获得较多经济时，又能够迅速击杀敌方英雄，并且从容的飘然离去。我们希望韩信的成长曲线能够更加平滑一些，来优化双方的体验。

一技能:技能伤害:250（+20/Lv）(+0.85额外Ad)→300(+20/Lv)(+0.7额外Ad)

一技能:法力消耗:55（+5/Lv）→45(+5/Lv)

二技能:法力消耗:80（+5/Lv）→65(+5/Lv)

3、蒙恬

被动:新增效果:蓄力期间持续对普攻范围内敌人造成20%减速

三技能:减速持续时间:3秒->2秒

修复了蒙恬开启三技能后，蒙恬士兵1技能碰撞到的敌人不能减少2技能冷却的问题

4、后羿

回退1技能改动至正式服

二技能:施法范围:900→1000

5、桑启

被动:萤火之力的伤害/治疗:80（+1%额外生命）(+0.02AP)→50(+10*英雄等级)(+3%额外生命)(+0.04AP)

修复了桑启普攻蓄力异常的问题

6、蔡文姬

蔡文姬的治疗能力由于版本变迁有所降低，我们希望通过调高她的技能加成来弥补环境变化对蔡文姬的影响，使她能够更好的完成增益队友、治疗队友的使命。

一技能:生命回复:60（+6/Lv）(+0.2Ap)→60(+6/Lv)(+0.25Ap)

三技能:生命回复:100（+50/Lv）(+0.6Ap)→100(+50/Lv)(+0.7Ap)

三技能:增加双抗:300（+75/Lv）(+0.25Ap)→300(+75/Lv)(+0.35Ap)