快手电商新增珠宝和饰品类目准入/限售商品细则 3月17日生效

站长之家(ChinaZ.com) 3月9日 消息:今日，快手电商发布公告称，为了让商家更好的明白珠宝和饰品类目商品的准入和限售类型，快手制定《珠宝&饰品类目准入/限售商品细则》进行明确。

该规则于2022年3月9日首次制定，将于2022年3月17日生效。 比如在珠宝&饰品准入商品明细方面，珠宝/钟表-金银饰类目中，三级类目及商品包含：黄金，即足金/纯金；K金，即23K/22K/21K/18K/14K/9K/其他；铂金，即足铂/Pt990/Pt950/Pt900/其他；银饰，即足银/925银/其他。（珠宝&饰品准入商品明细可点击这查看。）

此外，禁限售商品包含：黄金、K金商品克重低于1克的（单颗转运珠或珠状商品克重低于0.5克的）；金镶玉（金箔粘贴玉石、金贴玉）；经过处理的宝石、玉石类；国家禁售生物制品；贵金属含量或重量不可测商品；无明确贵金属含量的金属类；基材非足金、非K金的仿黄金的金属商品。

具体禁限售商品情形如下：