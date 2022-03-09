快手电商新增珠宝和饰品类目准入/限售商品细则 3月17日生效

站长之家(ChinaZ.com) 3月9日 消息:今日，快手电商发布公告称，为了让商家更好的明白珠宝和饰品类目商品的准入和限售类型，快手制定《珠宝&饰品类目准入/限售商品细则》进行明确。
该规则于2022年3月9日首次制定，将于2022年3月17日生效。 比如在珠宝&饰品准入商品明细方面，珠宝/钟表-金银饰类目中，三级类目及商品包含：黄金，即足金/纯金；K金，即23K/22K/21K/18K/14K/9K/其他；铂金，即足铂/Pt990/Pt950/Pt900/其他；银饰，即足银/925银/其他。（珠宝&饰品准入商品明细可点击这查看。）
此外，禁限售商品包含：黄金、K金商品克重低于1克的（单颗转运珠或珠状商品克重低于0.5克的）；金镶玉（金箔粘贴玉石、金贴玉）；经过处理的宝石、玉石类；国家禁售生物制品；贵金属含量或重量不可测商品；无明确贵金属含量的金属类；基材非足金、非K金的仿黄金的金属商品。
具体禁限售商品情形如下：
品类和情形
解读
场景
|黄金、K金商品克重低于 1 克的（单颗转运珠或珠状商品克重低于0. 5 克的）
如需销售0.5- 1 克商品，必须同时满足主营类目为珠宝，购物体验星级分数高于4. 5 分，月均订单量＞ 500 单，品退率＜0.40%、差评率＜1.5%；
如需销售0.3- 1 克商品，必须同时满足主营类目为珠宝，购物体验星级分数高于4. 5 分，月均订单量＞ 500 单，品退率＜0.30%、差评率＜1.0%；
图例：
吊坠克重低于 1 克的
|金镶玉（金箔粘贴玉石、金贴玉）
这类金镶玉/金贴玉的特点是将一层薄薄的金箔贴于玉石表面。
补充说明：可以售卖的金镶玉类型有
（1）错金银工艺：在玉石上阴刻细沟槽，把金丝嵌入沟槽中，构成纹饰和图案，然后用磨石错平磨光，此是最为传统的金镶玉作品。
（2）玉石用18K金等金属镶嵌
禁售类图例（金箔粘贴类）：
允许售卖的图例（真正镶嵌类）：
|经过处理的宝石、玉石类
|如经酸洗处理翡翠（俗称“B货翡翠”）、经染色处理翡翠（俗称“C货翡翠”）、充胶且出具证书注明为处理的绿松石等
图例：
|国家禁售生物制品
保护动物相关制品包括不限于 ：象牙（含猛犸象牙）、鹤顶红/盔犀鸟、砗磲、珊瑚、犀牛角、玳瑁（即使有水生野生经营利用许可证也不可以）
*亦不可通过行业“黑话”规避平台监管，如：玉化贝壳（砗磲），下山货（野生植物），深山货（野生植物），泡酒料（虎仔），白塑料（象牙），芯料（象牙），果冻（象牙），太阳芯（象牙），掌骨（虎骨），王骨（虎骨），大猫骨（虎骨）。
图例：
|贵金属含量或重量不可测商品
|贵金属与合金一体且不可拆卸的商品、基体材质为非贵金属的包金包银、镀金镀银类仿真饰品俗称“两面金”等。
镀金、包金图例：
|无明确贵金属含量的金属类
|如藏银、苗银、泰银、矿石金、沙金、老金等
图例：
|基材非足金、非K金的仿黄金的金属商品
含镶嵌和素款类珠宝玉石商品，具体为：表面为金黄色，类似黄金外观（镀金、包金等）或类似黄金工艺（车花、喷砂、拉丝、花丝等）的银制品或合金制品。
仅可允许珠串类商品使用少量带滴胶、珐琅、烧蓝工艺的金色配件，但不得作为商品卖点。
合金图例：