苹果3月9日召开新品发布会 或推出紫色iPhone13Pro

今天苹果官宣将于北京时间 3 月 9 日凌晨 2 点举行苹果春季发布会，此次发布会仍是一次纯线上发布会。预计苹果可能会发布 iPhone SE 3，新的 iPad Air、配备 M2 芯片的 Mac 电脑等新产品。

推特博主endersbynai爆料，苹果还将在本次发布会上推出紫色版iPhone 13 Pro和Pro Max，并放出了一系列渲染图。从照片来看，紫色款iPhone 13 Pro似乎与iPhone12 的紫色颇为相似，但饱和度略高，而且同样采用了不锈钢机身。