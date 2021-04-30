苹果3月9日召开新品发布会 或推出紫色iPhone13Pro

今天苹果官宣将于北京时间 3 月 9 日凌晨 2 点举行苹果春季发布会，此次发布会仍是一次纯线上发布会。预计苹果可能会发布 iPhone SE 3，新的 iPad Air、配备 M2 芯片的 Mac 电脑等新产品。
推特博主endersbynai爆料，苹果还将在本次发布会上推出紫色版iPhone 13 Pro和Pro Max，并放出了一系列渲染图。从照片来看，紫色款iPhone 13 Pro似乎与iPhone12 的紫色颇为相似，但饱和度略高，而且同样采用了不锈钢机身。
今天苹果官宣将于北京时间 3 月 9 日凌晨 2 点举行苹果春季发布会，此次发布会仍是一次纯线上发布会。预计苹果可能会发布 iPhone SE 3，新的 iPad Air、配备 M2 芯片的 Mac 电脑等新产品。
推特博主endersbynai爆料，苹果还将在本次发布会上推出紫色版iPhone 13 Pro和Pro Max，并放出了一系列渲染图。从照片来看，紫色款iPhone 13 Pro似乎与iPhone12 的紫色颇为相似，但饱和度略高，而且同样采用了不锈钢机身。
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据国外媒体报道，正如此前消息人士所透露的一样，苹果2022年的春季新品发布会，将在3月8日，也就是北京时间3月9日凌晨举行，苹果已在官网宣布了举行发布会的消息...今年的发布会仍以在线的形式举行，也就意味着苹果的春季新品发布会，将连续3年在线上举行...对于苹果今年的春季新品发布会，支持5G网络连接的iPhone SE将是一大看点，分析师和研究机构也普遍预计将在这一次的发布会上推出......
苹果官方已经宣布，北京时间3月9日凌晨2点将举行新品发布会，届时会有多款新品登场，而到底都有哪些呢，大家最关注的莫过于iPhone SE3和iPad Air 5了...从目前信息看，iPhone SE 3将沿用iPhone 8系列的外观，4.7英寸LCD屏幕，保留正面Home键，支持Touch ID人脸识别;核心配置升级最新A15仿生芯片，首次支持5G，电池容量也有望随之增加，价格预计399美元起......
苹果官方宣布，将于北京时间3月9日凌晨2点，在线举办2022年春季发布会！...这一次，iPhone SE 3、iPad Air 5发布的概率非常高，AirPods Pro、Mac mini、MacBook Pro也都有望升级...核心配置升级最新A15仿生芯片，首次支持5G，电池容量也有望随之增加...据曝料，iPad Air的硬件配置和iPad mini 6基本一致，A15处理器，支持5G，1200万像素超广角前摄，而外观还是上代的老样子，10.9英寸屏幕...价格起步599美元，折合人民币近3800元......
苹果在美东时间周三向媒体发出了春季发布会的邀请函，会议将在3月8日举行，外界普遍预计苹果将在活动中发布新款低价iPhone SE、iPad Air等系列的新产品...据外媒最新苹果营销总监Greg Joswiak暗示，本次发布会最大一个亮点可能是，他们有新款的5G手机推出，而且价格比较适合更多用户群体...核心配置上，该机将搭载苹果的新一代A15仿生芯片支持5G，辅以128GB以上的存储空间...
想必很多朋友都对iphone12pro max和iphone13pro max这两款顶级旗舰机感兴趣，但是不知道两者的区别在哪里，参数到底差了什么，下面就来为大家详细的介绍一下。
今日凌晨，苹果宣布，将在北京时间3月9日凌晨2点召开春季发布会...苹果或将在本次发布会上发布iPhone SE 3、iPad Air 5、紫色款 iPhone 13 Pro / Max、M2 MacBook Pro等产品...而iPad Air 5 配备10. 9 寸屏幕，搭载A15 5G处理器、 1200 万像素前摄、后置单摄、售价 599 美元起...
苹果将于3月9日召开新品发布会...征求意见稿明确，互联网弹窗信息推送服务不得推送《网络信息内容生态治理规定》明确的违法和不良信息，特别是恶意炒作娱乐八卦、绯闻隐私、奢靡炫富、审丑扮丑等违背公序良俗内容;不得关联某一话题集中推送相关旧闻，恶意翻炒...不得恶意对普通用户和会员用户进行差别频次推送;不得以任何形式干扰或者影响用户关闭弹窗;确保每条弹窗信息明确显示弹窗信息推送服务提供者身份......
北京时间今天凌晨，苹果公司正式宣布将于3月9日凌晨2点举办主题为「高能传送」的线上发布会...第三代 iPhone SE 外观或类似第二代 iPhone SE，继续使用触控 ID Home 键，但会升级为 A15芯片，支持5G 网络...苹果还可能会发布多款搭载 Apple Silicon 芯片的新版 Mac 产品，例如配备 M1Pro 和 M1Max 芯片的新款 Mac mini...
3月3日凌晨，苹果正式公布了2022年首场新品发布会的消息。据官方表示，2022年苹果春季新品发布会将于北京时间3月9日凌晨2点在Apple Park在线直播。此次发布会的slogan为高能传送”，由此来看本次新品发布会大概率会有多款新品亮相，到底都会有哪些新品呢？从目前的情况看，iPhone产品线将推出全新的iPhone SE，而iPad产品线将发布最新一代的iPad Air，至于Mac产品线，包括全新Mac mini、MacBook Pro等都有可能与消费者见面。第三代
去年苹果就曾在春季发布会上，单独为iPhone 12系列两款新机推出了紫色配色，发布之后非常受消费者青睐，很长一段时间内都一机难求...根据最新爆料显示，苹果今年同样会为iPhone 13系列推出紫色版本，不过并不是全系标配，与去年不同的是，爆料人士称今年的紫色将会由iPhone 13 Pro/Pro Max两款独享...已经有海外大神制作了iPhone 13 Pro系列的紫色版本渲染图，其中可以看到紫色版将继续采用磨砂玻璃的方案，这也是颜色更浓的一个原因，而边框则依然是亮面不锈钢......
在小米平板5 Pro上，小米为其配备了专属定制的MIUI操作系统，开发了无极窗口功能，APP可以自由缩放调整大小，实现了媲美PC的多任务操控体验...小米..
2021年，“职位”依旧是造成职场性别薪酬差异的最主要特征因素，影响权重占比为62.4%，较2020年降低了11个百分点，这种变化与女性从业者在各行各业..
没想到战争离我们这么近，更没想到，在这种情况下，竟还有人利用战争博关注赚流量...乌克兰情势紧张的这些天，他靠着发布当地的视频获得了人气和关..
近日华为开始向华为Mate40 Pro手机推送鸿蒙HarmonyOS 2.0.0.222内测版，安装包大小1.66GB，新的内测版新增了长辈关怀”功能，并且新增了一系列新特..
今天主要分享的内容，首先是小红书在品牌投放时要去规避的事项，第二个是品类打造的核心秘诀，第三个是小红书的两个品牌案例的解析...还有一个点可..
针对乌克兰方面周一提出的切断俄罗斯与国际互联网之间的联系的要求，互联网名称与数字地址分发机构 ICANN 已于本周三给予正式答复...无论遭到了怎..
Gartner的Anshul Gupta在一份声明中说:「消费者前景改善，2020年印度和中国等大型市场的需求被压抑，有助于推动今年上半年的销售...对于2021年第四..
腾讯云服务器促销活动还在进行中，这波新春大促，活动力度可不小...而企业用户满 500 元可减 118 元，满 1000 可减 250 元，满 1280 元可减 320 元..
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