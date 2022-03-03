一张图看懂 | 全球各国电动汽车电池制造能力排行榜

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:电动汽车 (EV) 对锂电池的需求正在迅速增长，到 2030 年将达到 9，300 吉瓦时 (GWh)——比 2020 年的水平增长1，600% 以上。

因此，随着各国努力从传统汽油车转向电动汽车，发展国内电池供应链变得越来越重要。那么哪些国家在电池竞赛中处于领先地位？来自Scotch Creek Ventures的上述信息图突出显示了 EV 电池制造能力排在前 10 个国家。

产能排名前 10 位的国家

最大的电池制造商位于对电动汽车有高需求并且可以广泛获取原材料的地区：

排序 国家 2021年锂电池制造能力（GWh） 占世界总量的百分比 #1 中国 558 79.00% #2 美国 44 6.20% #3 匈牙利 28 4.00% #4 波兰 22 3.10% #5 韩国 18 2.50% #6 日本 17 2.40% #7 德国 11 1.60% #8 瑞典 4 0.60% #9 英国 2 0.30% #10 澳大利亚 1 0.10% 世界其他地区 1 0.10% 总计 706 100.00%

迄今为止，中国无疑是是电池竞赛的领导者，拥有全球近80%的锂离子电池制造能力。该国还主导着电池供应链的其他部分，包括锂和石墨等电池矿物的开采和提炼。

美国位居第二，但拥有全球约 6% 或 44 GWh 的制造能力。特斯拉和松下的 Giga Nevada 占据了其中的大部分，年产能为 37 GWh，使其成为全球最大的电池制造厂。

欧洲国家合计电池产能制造量约为68 GWh，占约10%。此外，匈牙利和波兰也进入前五名，拥有SK Innovation 和 LG Chem 等大型电池制造商拥有的工厂。

以下是 2025 年排名前 10 的国家/地区：

排序 国家 2025年锂电池制造能力（GWh） 占世界总量的百分比 #1 中国 944 65.20% #2 德国 164 11.30% #3 美国 91 6.30% #4 波兰 70 4.80% #5 匈牙利 47 3.20% #6 瑞典 32 2.20% #7 法国 32 2.20% #8 韩国 18 1.20% #9 日本 17 1.20% #10 英国 12 0.80% 世界其他地区 20 1.40% 总计 1，447 100.00%

中国依旧摇摇领先，但随着其他国家提高电池产量，其在全球产能中的份额可能会降至65%左右。例如，德国的产能预计将增至 164 GWh，在短短四年内增长了15 倍。

此外，预计到 2025 年，美国的产能将增加一倍以上。值得注意的是，电池行业正在迅速发展，随着制造商在不同国家设立工厂，这些排名可能会发生变化。然而，很明显，电池需求和制造能力都将增长。更多的电池需要更多的原材料——尤其是锂等关键金属。

到 2030 年，全球电池工厂的锂需求可能达到 300 万吨，这需要比 2020 年生产的 82，000 吨大幅增加。随着美国等国家增加电池制造，新的锂来源可能在建立可持续电池供应链方面越来越有价值。

站长之家注：文章数据来自visualcapitalist。