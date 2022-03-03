女足亚洲杯冠军奖杯亮相杭州，点亮校园女孩足球梦想

“没想到我真的能见到王霜大姐姐!没想到冠军奖杯原来这么重!没想到我们颠球可以比中国女足大姐姐颠得还多!没想到……”12岁的杭州女孩任宇诺用了一连串的“没想到”来表达3月3日下午她的一段梦幻经历:近一个月前只能在电视上看到的中国女足球员和亚洲杯冠军奖杯，竟然这么真实的出现在了她的面前。

中国女足把亚洲杯冠军奖杯带到了杭州，与景成学校小女足球员亲密接触

受亚组委之邀，中国足协副主席孙雯、中国女足主教练水庆霞以及王珊珊、王霜等6名球员，今天下午来到位于拱墅区的杭州市景成实验学校，参加“寻找2022个亚运梦想——中国女足进校园圆梦行动”的公益活动，圆了这所“亚运足球梦想学校”女足校队姑娘们与偶像零距离接触、学习的小小梦想。

活动现场，校园女足的小球员们与女足国脚颠球PK、在孙雯和水庆霞的分别带队下，和女足球员一起进行8V8的对抗训练赛、收到女足姐姐们送的礼物……而最让孩子们惊喜的，还是中国女足把她们刚刚在亚洲杯上赢得的冠军奖杯，也带到了学校现场——许多双小手一起触摸冠军奖杯，也像在触碰自己未来的梦想。王霜给孩子们介绍了奖杯的含义，还与孩子们许下了亚运之约:9月的亚运会，记得来现场看我们比赛哦!我们会继续努力争取胜利，9月我们杭州再见!”

景成实验学校女足校队的小队员们与中国女足PK颠球

“作为杭州亚组委发起的‘寻找2022个亚运梦想’大型公益行动的公益子项目，‘亚运足球梦想’公益项目截至目前，已有国内外2504所学校申报，入选1482所。”杭州亚组委市场开发部副部长杜梦菲在活动现场介绍，“本次我们携手中国足协和支付宝，为小球员们搭建圆梦舞台，希望她们零距离感受女足姑娘的人格魅力，传承女足精神，不仅在自己今后的人生中做到拼搏进取、奋发自强，也可以在未来为中国足球争取更大的光荣!”

（杭州亚组委市场开发部副部长杜梦菲现场致辞）

蚂蚁公益基金会常务副理事长彭翼捷也在现场发言中表示，蚂蚁集团旗下的支付宝，作为“寻找2022个亚运梦想”大型公益行动的联合助梦方，也将会支持100所“亚运足球梦想”学校，与亚组委一起，支持校园足球发展，让更多青少年能够享受到足球快乐!

蚂蚁公益基金会常务副理事长彭翼捷现场致辞

另据记者了解，中国女足在活动开始前，还出席了蚂蚁集团党委举办的“学习女足精神汲取奋进力量”主题党日活动。水庆霞、王珊珊、王霜、王馨四位女足党员分享了她们的亚洲杯经历，向蚂蚁员工传递女足精神。水庆霞揭密中国女足屡屡创造逆转奇迹的“胜利密码”就是“为国争光不留遗憾，国家荣誉感让我们永不言弃!”

水庆霞与女足党员代表王珊珊、王霜、张馨在蚂蚁集团主题党日活动现场分享“女足精神”

孙雯、水庆霞以及中国足协副秘书长赫晓峰、郑超勇等，还与蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋、蚂蚁公益基金会女足项目相关负责人等，召开了“十年十亿”支持女足发展专项资金管理委员会2022年度第一次会议。孙雯在采访中透露，除了继续从国家队训练水平提升、女足球员伤病保障及退役转型、女足技术发展及教练员培养等方面继续支持女足发展外，今年来自蚂蚁的一亿支持资金，将重点用于优秀女足球员留洋和青训建设方面。从短期到长远，不断提升中国女足的竞技水平，帮助中国女足早日重返世界一流强队行列。”孙雯说。