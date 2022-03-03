飞猪上线“赏花季”系列活动 推出多种新玩法

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:近日，飞猪旅行APP上线“赏花季”系列活动，推出乘房车露营赏桃花、乘船赏樱花、坐缆车看油菜花等多种赏花玩法。
在第一期的赏花游中，飞猪主打西藏桃花与新疆杏花，推出了乘房车游青藏高原桃花秘境之旅等多条旅游产品。
在江西，除了进入油菜花田里赏花，飞猪还推出了从篁岭乘缆车赏油菜花的旅游产品。在江浙，飞猪还给出了鼋头渚与拈花湾的“联游”玩法，让游客一次赏遍太湖春色。
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蒙牛集团总裁卢敏放受邀参会并发表致辞，他表示，中国乳业的碳中和极具挑战，需要全产业链充分协同，合力打造“净零碳时代”...全球食品行业最主要的碳排放均来自购电和自身运营之外的排放，乳业在这个领域碳排放更是达到90%以上，是最难啃的硬骨头...根据联合国粮食及农业组织（FAO）的数据，目前畜牧业的碳排放量约占全球总排放量15％...卢敏放亦表示，未来蒙牛将持续依托全产业链的协同能力，通过数字化手段提升效率，把各环节的碳排放做到最优......
新春佳节之际，Soul再次将社交与传统节日相融合，以更年轻的思维解读“春节”，并随之上线多种新春限定玩法，解锁Z世代过年新姿势......其运用传统生肖概念，结合Soul各个功能场景进行玩法的设置，不仅年味十足，而且充满了Z世代元素...作为一个在Z世代人群中拥有高渗透率的社交应用，Soul始终致力于设计研发更多对Z世代有吸引力的玩法，持续营造真实、多元、温暖、有趣的氛围...在此次新春限定玩法中，Soul不仅为Z世代提供了趣味化的社交体验，也让他们能够深入了解传统文化、感受传统节日......
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”随着天气的回暖，各式花卉渐次绽放，春日限定的浪漫赏花季也如期而至...墨迹天气综合全球花卉周期、气候变化特征以及地理区位因素等数据预测花期，数据显示，今年三种花全国花期普遍持平，受天气变化影响，部分地区花期与去年相差4-6日...大部分地区如期“接桃花”，华南受气温影响晚于去年...北京平谷万亩桃花海争相竞放，每年都会吸引京津冀周边居民，成为国内热度最高的桃花景区，而西藏林芝雪山下的桃花源，被同程旅行用户称赞为“人间惊喜”，关注度位居全国第二...这个春天，墨迹天气为你打造最精准的赏花指南，在烂漫的季节一起共赴春光......
作为英特尔最新的片上系统（SoC），该系列产品面向软件定义的网络及边缘而打造，集成了AI和加密加速功能、内置以太网、可支持英特尔时序协调运算（英特尔TCC）和时间敏感网络（TSN），并且具备工业级可靠性...截至2026年，不断增长的网络和边缘基础设施市场机遇将达到770亿美元；截至2025年，预计超过50%的数据将在传统数据中心之外产生和处理...作为英特尔网络与边缘处理器系列的两个新成员，英特尔至强D-2700和英特尔至强D-1700能够在客户最需要计算的地方满足其需求，如空间和电源受限的环境......
阴阳师在元宵节这天开启了赏花灯的活动，这也是赏花灯的最后一天，需要你看剪影猜式神是谁，下面就来为大家详细的介绍一下。
新春佳节之际，Soul再次将社交与传统节日相融合，以更年轻的思维解读“春节”，并随之上线多种新春限定玩法，解锁Z世代过年新姿势...用户们可在游戏化的互动中，得到强沉浸感和强参与感的社交体验，并感受到传统节日、传统文化的魅力...与此为北京冬奥会预热的“冬奥捏脸大赛”，也在春节前开启...在此次新春限定玩法中，Soul不仅为Z世代提供了趣味化的社交体验，也让他们能够深入了解传统文化、感受传统节日......
怎么理解呢？简单来说，就是当用户发布一个视频时，铁粉、近期关注人以及粉丝群粉丝会是该视频的主要观看者，如果作品播放效果不佳，那就很难进入更大的公域流量池...“过往的算法下，内容发布后粉丝和陌生人能看到的几率相差无几，且不少靠视频积累起的百万粉丝号直播时，粉丝关注流量难超10%，但是这次更新后，以后铁粉评委占比如果达不到一定比例，内容很难进入下一个流量池...“以前基础流量池里的粉丝比例占比在10%-30%，算法调整后达到了50%-90%...“私域建设”还出现在了抖音官方发布的，抖音电商年度 10 大关键词里......
vivo品牌副总裁贾净东回应，原NEX系列对新体验、新形态的探索与创新使命不会消失，将由我们的旗舰产品X系列来承载...很快vivo的X系列就要迎来自己的十周年，这里也小小地剧透一下：即将到来的X系列新品家族也会在形态和体验方面呈现更多创新和惊喜，大家对NEX的任何期待，都可以在X系列新品上得到答案...
realme京东自营旗舰店显示，realme GT2 Pro 12GB+256GB版本到手价为3889元，在同档位极具竞争力...核心配置上，realme GT2 Pro采用6.7英寸屏幕，后..
今天，小米京东自营旗舰店显示，小米11 Pro 12GB+256GB顶配版降至3969元，有黑色、绿色和紫色三种配色可供选择（送充电器）...和小米11 Ultra一样..
从最初的5V1A到超百瓦的充电速率，从最初的线充再到无线磁吸充电技术，可以说极大方便了大家的日常生活...在无线磁吸充电速率方面，台电磁吸无线充..
本次冰雪赛事，联想将继续担负重任，提供全方位IT运维服务，保障本次冰雪盛会的顺利举办...赵晓炜是北京赛区主媒体中心奥组委信息技术经理，负责即..
艾媒咨询发布的《2021中国卤制品行业研究报告》显示，2021年中国卤制品行业规模约达3296亿元，并且，从2015年至今，卤味企业数量不断增加，市场的..
2022年3月4日，机构级加密货币交易所AAX与帝国科技集团（0776.HK）旗下元宇宙项目Metasens联合宣布——Metasens元宇宙生态代币MSU于AAX交易所全球..
根据巨量引擎发布的《2021中国短视频和直播电商行业人才发展报告》，直播电商和短视频行业2021-2023年存在缺口分别为181万人、378万人、574万人....
借力节日、春季时令等背景，“天猫有点东西”这一轮选题策划，继续致力于挖掘大众消费生活背后的多元真实底色和未来消费风向，通过若干个易于感知..
小象优品给大家细数护肤的时候都有哪些不靠谱的方式...小象优品总结流言1:冷水洗脸可以缩毛孔...含有水杨酸的护肤能软化皮脂并促进角质代谢，有助..
OPPO京东自营旗舰店显示，OPPO Pad将于3月6日0点开启第二轮售卖，起售价为2199元（6GB+128GB）...此前OPPO Pad曾于3月3日首销，首销当天被抢购一空..
由首发产品的早期基准测试结果可知 —— AMD 锐龙 6000 系列移动 APU 上集成的 RDNA 2“Radeon 680M”核显，确实有着相当亮眼的性能表现。最近，T..
从报告中的政策规划和目标，我深深感受到政府稳增长、保民生，关注人民福祉的责任担当，持续推进减税降费、助企惠企的发展决心，落实保障措施支持..
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台积电去年制定了三年投资1000亿美元的扩产计划，将建设更多的先进工艺晶圆厂，包括3nm、2nm等下一代工艺，为此台积电也要积极扩招人才，今年就要..
在推出了基于英特尔酷睿 i7-1195G7“Tiger Lake”处理器的 OnexPlayer mini 掌机之后，壹号本（One Notebook）又于近日带来了基于 AMD Zen 3 锐龙..
据苹果、Google、微软和Mozilla，以及软件顾问公司Bocoup和Igalia已经同意共同合作，致力于改善其网络浏览器的互操作性和用户体验...简单的来说，..
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3月4日下午，真我旗下新品真我Buds Q2s耳机全网首发，首销销量价格149元，销量同比增长550%，首销大捷...真我Buds Q2s内置10mm低音增强大动圈单元..