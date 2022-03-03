飞猪上线“赏花季”系列活动 推出多种新玩法

怎么理解呢？简单来说，就是当用户发布一个视频时，铁粉、近期关注人以及粉丝群粉丝会是该视频的主要观看者，如果作品播放效果不佳，那就很难进入更大的公域流量池...“过往的算法下，内容发布后粉丝和陌生人能看到的几率相差无几，且不少靠视频积累起的百万粉丝号直播时，粉丝关注流量难超10%，但是这次更新后，以后铁粉评委占比如果达不到一定比例，内容很难进入下一个流量池...“以前基础流量池里的粉丝比例占比在10%-30%，算法调整后达到了50%-90%...“私域建设”还出现在了抖音官方发布的，抖音电商年度 10 大关键词里......