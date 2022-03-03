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飞猪上线“赏花季”系列活动 推出多种新玩法

2022-03-03 16:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:近日，飞猪旅行APP上线“赏花季”系列活动，推出乘房车露营赏桃花、乘船赏樱花、坐缆车看油菜花等多种赏花玩法。

在第一期的赏花游中，飞猪主打西藏桃花与新疆杏花，推出了乘房车游青藏高原桃花秘境之旅等多条旅游产品。

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在江西，除了进入油菜花田里赏花，飞猪还推出了从篁岭乘缆车赏油菜花的旅游产品。在江浙，飞猪还给出了鼋头渚与拈花湾的“联游”玩法，让游客一次赏遍太湖春色。

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