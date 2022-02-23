微信App已支持发4K原视频

乐视视频的手机 App 的图标标语做了更改，上面出现了“分不起”三个字，这样的骚操作引发了不少网友关注...1 月 25 日，乐视视频的官方微博晒出了“分不起”的App图标，并配文：分红包是分不起的，但快乐可以分享，小年快乐哦！快看看你的手机应用里，乐视视频图标更新了吗？...乐视网后来发布一份澄清公告，其中显示近期更换的乐视视频欠 122 亿”图标是为了推广效果最大化考虑，与公司实际欠款数据并不一致...