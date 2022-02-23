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微信App已支持发4K原视频

2022-02-23 17:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息:今日，有网友反馈称，在最新版微信中，已支持向好友发送4K原视频，画质帧数等方面不会被压缩。

用户只需在视频发布页面勾选下方的“原图”选项即可。

QQ截图20220223173153.jpg

值得一提的是，目前微信还不支持发送大于 1GB 的视频。此外，朋友圈发视频依旧会被压缩。

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