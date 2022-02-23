微信App已支持发4K原视频

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息:今日，有网友反馈称，在最新版微信中，已支持向好友发送4K原视频，画质帧数等方面不会被压缩。
用户只需在视频发布页面勾选下方的“原图”选项即可。
值得一提的是，目前微信还不支持发送大于 1GB 的视频。此外，朋友圈发视频依旧会被压缩。
站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息:今日，有网友反馈称，在最新版微信中，已支持向好友发送4K原视频，画质帧数等方面不会被压缩。
用户只需在视频发布页面勾选下方的“原图”选项即可。
值得一提的是，目前微信还不支持发送大于 1GB 的视频。此外，朋友圈发视频依旧会被压缩。
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最新版的微信（iOS为8.0.18，安卓为8.0.19）已经支持发送原视频，并且能够做到基本无压缩...在聊天中发送视频时，勾选原图选项即可进行发送原视频，而对方收到视频后，左下角会显示查看原视频”按钮，点击即可基本无损的查看视频...在规格上，目前微信最高支持4K分辨率的视频，对于iPhone来说，还将支持杜比视界视频与HDR播放，能够满足大部分情境下的需求...本次放开的仅仅是聊天中的原视频上传，在朋友圈直接发送视频，仍然会被压缩分辨率...
去年下半年开始，元宇宙概念就开始被炒得火热，甚至连全球巨头Facebook母公司都直接改名Meta全面转型元宇宙...2月11日元宇宙社交概念应用软件啫喱”超过微信、QQ，登上AppStore第一...啫喱目前共有主页、信息流、发布、消息和个人主页等 5 个一级菜单，以捏脸换装、发布即时动态和社交聊天等为主要功能...此前国内有不少消息称，腾讯也要对元宇宙进行布局，并且还计划收购游戏手机公司黑鲨科技，专攻VR等设备，后期将打造软硬结合的元宇宙产品...
华硕刚刚推出了一款双 4K USB-C 扩展坞，可为仅提供一两个 Type-C 端口的超极本等便携设备，轻松扩展丰富的连接性...如果需要有线连接，这款扩展坞也集成了一个千兆（GbE）以太网接口...遗憾的是，华硕尚未披露双 4K USB-C 扩展坞的确切售价和上市日期...
据MacRumors报道，苹果公司最近宣布，正如其开发者网站上所概述的那样，App Store现在支持只能通过直接链接才能发现的隐藏应用...拥有不适合公开发布的应用的开发者可以在苹果网站上提交申请，发布未上市的应用，这些应用不会出现在任何App Store类别、推荐、图表、搜索结果或其他列表中...隐藏应用程序可供任何能够访问该链接的人使用，如果该应用程序已经在App Store上可用，其当前链接将保持不变...
乐视视频的手机 App 的图标标语做了更改，上面出现了“分不起”三个字，这样的骚操作引发了不少网友关注...1 月 25 日，乐视视频的官方微博晒出了“分不起”的App图标，并配文：分红包是分不起的，但快乐可以分享，小年快乐哦！快看看你的手机应用里，乐视视频图标更新了吗？...乐视网后来发布一份澄清公告，其中显示近期更换的乐视视频欠 122 亿”图标是为了推广效果最大化考虑，与公司实际欠款数据并不一致...
27寸4K分辨的戴尔U2723QE显示器售价779.99美元（约合4961人民币），而32寸4K分辨率的U3223QE则售价1149.99美元（约合7314人民币）...两款显示器均搭载USB-C集线器，并且都采用了最新的LGD IPS面板，其支持LG独家的IPS Black技术，可以提高IPS面板的对比度，在保证清晰度、色彩、可视角度的拥有更深邃的黑色表现...它还拥有400nit的最大亮度，支持100%的Rec709色域和sRGB色域，以及98%的DCI-P3色域...它还具备USB链接功能......
小米去年12月面向全球发布的4K电视棒已经开卖，AliExpress（速卖通）显示的价格是，从中国发货需要57.99美元（约合368元），从俄罗斯发货需要77.32美元...2GB RAM，8GB ROM，支持双频Wi-Fi、蓝牙5.0、支持DTS HD、杜比全景声、杜比视界，支持4K60帧 10bit AV1/H.265/VP9 P-2/AVS2硬解，预装Android TV 11系统...机身三围106.8 x 29.4 x 15.4 mm，重量仅42.8g...
啫喱是一款熟人社交App，用户可以进行AI捏脸，DIY形象，并基于地理位置进行互动...昨日晚间，啫喱官微发布声明称，网传消息称啫喱App存在使用用户微信号、QQ号等隐私信息”的消息...经查，此次事件是竞争对手针对啫喱”App的有组织、有计划的诽谤...今天中午，啫喱产品经理发布微博长文称，从未擅自读取和泄露的任何个人信息...
据统信 UOS 公众号发布，统信社区的技术发烧友、第三方开发者带来了抖音 UOS 版...因为开源是个无偿的工作，不是商业化的东西，而是希望从中找到可以突破的技术点...可以说刷抖音的操作逻辑，已经可以满足用户最佳体验，在统信UOS上大屏刷抖音更“丝滑畅快”...统信UOS用户可以在应用商店中搜索“抖音”，一键安装即可体验...抖音UOS版界面UI的布局以及功能与抖音网页版基本一致，按下或滑动查看更多视频，同时支持点击屏幕上的切换视频，双击点赞，评论等方式...
昨日，蚂蚁集团旗下的在线文档编辑工具“语雀”推出独立App...资料显示，语雀发布于2019 年 12 月 8 日，是支付宝技术团队从 2015 年开始内部孵化的云端知识库，有文档、知识库、团队三层结构...支付宝方面表示，对于个人及小微型企业，语雀「团队」功能可以满足绝大部分的需求；对于组织架构相对较为复杂和庞大的公司，语雀还推出了「企业空间」，增加了项目文档、学习笔记、团队专栏、帮助手册等功能...据APP介绍显示，语雀是支付宝旗下的文档与知识库工具...语雀知识库，将积累的知识进行归纳整理......
微软不断地更新其Edge浏览器，以增加功能，并在公开推出之前通过其Insider渠道测试新功能。最近，我们了解到，该公司正在将Skype Meet Now直接集成..
《艾尔登法环》正式发售了，从媒体到玩家都高度好评，但作为一款来自日本的游戏，PC版优化确实渣渣，除了开发商自己更新，也要看驱动支持了...NVI..
京东集团和达达集团分别发布公告，京东集团将于近期完成认购达达集团发行普通股的交易...完成增持有助于全面深化双方的全渠道合作，达达将进一步战..
《暗黑破坏神：不朽》封闭测试已于1月上旬结束，网易在近日财报上表示，暴雪方面已经确认，其会在2022年上线...作为暴雪官方手游，同时也是暗黑系..
OPPO首款折叠屏OPPO Find N在OPPO官方旗舰店接受全款预订，支付全款后3天内发货，价格是8989元（12GB+512GB）...资料显示，OPPO Find N发布于2021..
不久前，松下公布了新的旗舰级相机LUMIX GH6的外观与参数信息，而今天，这款相机的国行价格也终于浮出水面...LUMIX GH6的国行首发价格为12998元，..
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也就是说，5亿用户规模，相当于全球40亿智能手机用户中，每8个人就有1个是ColorOS用户...一加手机官方表示，一加9R已正式开放ColorOS 12正式版升级..
今天，微信官方公众号微信110”发文分享了三则典型的网络诈骗案例...案例一：忽视防骗客服提醒”后，损失了上万元...由于长时间没收到包裹，小张便..
Redmi可能会在下个月召开新品发布，推出K50系列正代旗舰，消息称共存在三款产品，包括K50、K50 Pro、K50 Pro+...今天下午，知名爆料博主@数码闲聊..
2月25日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第49次《中国互联网络发展状况统计报告》，公布了我国最新的网民数量、上网时长、上网方式等相关..
《艾尔登法环》卡顿不是因为配置不够，很多人用上了酷睿i9-12900K+32GB内存+RTX 3080/3080显卡也撑不住，AMD及NVIDIA的驱动也不背锅，就是游戏本身..
在2022年，国内手机市场的占有率会更分化一些，很难出现一家厂商的市场份额占据40%以上的情况，目前几家头部手机品牌市场份额，基本都会在10%-20%..
是学到一些新知识，培养学习的好习惯，还是挖掘自主学习的乐趣所在？别管什么心愿，喵喵机家用学习打印机F1 都能帮你实现...说到这里有人不禁要问..
今天，根据凤凰网报道，火山引擎与阿里云、腾讯云联合发布了一项超低延时直播协议信令标准”，定义了直播客户端-服务器”的信息交互流程...这一标..
各大银行首套房利率基本稳定在5.6%~5.65%，个别银行最低可以做到5.5%，二套房利率则普遍在5.85%左右...作为国内领先的房产信息及交易服务平台， 5..
那么，哪个牌子的感冒药疗效更好呢？...在众多的感冒药品牌中，感康小金牌就是一个不错的选择...而且，感康小金牌在包装盒上设立了“易撕线”，并..
外媒在报道中也提到，得克萨斯超级工厂目前生产的4680电池Model Y，还未获得相关的认证，也就是还不能向消费者交付...在报道中，外媒还提到，得克..
......针对运营工作重复性高、工作量大的痛点，亚马逊ERP积加使用先进的RPA软件技术（俗称：软件机器人），模拟运营操作方式，帮助运营自动记录商..
作为较早一批先进口腔门诊中的领航团队之一，海斯口腔以“成为您的私人口腔护理专家”为宗旨，并不懈努力，实现了整体化数字化口腔诊疗服务体系，..