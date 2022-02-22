字体超市女神节专属字体来啦，每一款都值得邂逅！

二月即将结束，三月也将悄然而至！要说三月中最受欢迎的节日是谁？当然是三月八日的妇女节啦！

生活需要仪式感，作为一个专属于女性的国际性节日，怎可缺少来自字体超市的仪式！赶紧来看看字体超市提前为大家准备的女神节专属字体吧，每一款都值得邂逅！

三极锦宋简体

「三极锦宋简体」字形结构饱满，笔形挺拔流畅，笔锋简洁且富有朝气，是一款精气神十足的字体。锦宋遵循了宋体横细竖粗，末端有装饰，点撇捺钩等的笔画有尖端的特点，精美大气富有睿智文雅气质。

目前，「三极锦宋简体」这款字体是一款家族系列字体，根据字体粗细共包含6款字重，每款字体均以会员模式和零售模式进行商业授权，用户可以根据自己的需求选择合适的商业授权模式。

上首羽松体

「上首松羽体」字形是借鉴了弯刀其独特曲线和力学原理，字体的每个笔画都沿用了其特点；横笔的突出梯形角代表着稳重握柄，竖笔的月牙代表着皎洁弯月的刀身，转折的部分则以刀尖加以装饰，整体着重表现了字体的独特之处，使字体增加了其审美性及文化性，适用于搭配标志、广告标语、商业广告等高端属性。

目前，「上首羽松体」在字体超市以零售方式进行商业授权，不仅支持个人商业授权，还支持企业商业授权。其中，企业商业授权涵盖新媒体平台应用、企业指定汉字、企业电商线上应用和企业线上活动应用四个授权类型。

印品飘艺体

「印品飘艺体」一款自带美颜效果的字体。从横撇点勾处做了仿丝带设计，字里行间不再肉，细节处醒目突出，让字体自带飘逸飞扬的自由感。给人一种简约的美感，满满的艺术气息。

目前，「印品飘艺体」在字体超市仅支持三种类型的企业商业授权（企业指定汉字、企业电商线上应用和企业全媒体应用）。其中，企业指定汉字价格低至100元/字，不仅价格实惠，而且一经授权终身商用。

励字综艺简繁

「 励字综艺简繁」是好玩字体励字系列中的一款综艺字体，字体笔触粗实，字形端正，极具力量感，适用于电商 、海报 、影视综艺 、新媒体 、短视频 、印刷品 、游戏等领域。

目前，「励字综艺简繁」在字体超市不仅支持会员方式进行商业授权，还支持零售方式进行商业授权。截止目前为止，好玩汉字品牌商家已经在字体超市上线了40款励字系列字体，每款字体风格不一。个人会员价格低至299元起，企业会员价格低至899元起，对于喜欢整个励字系列字体的用户而言，是个不错的选择哦！

逐浪膄娃金鱼体

「逐浪膄娃金鱼体」字体圆胖丰满，触笔遒劲有力，骨力遒劲而气概凛然，丰腴厚重、内敛丝（势）连元气充沛，笔划丰满浑厚，气力充足。 而其字体设计要点主要体现在：形状、重心、笔画、对比（留白）。

「逐浪膄娃金鱼体」这是一款简体字库，共包括8134个汉字（含基本英文字母及符号），基于GB18030标准，可以满足用户日常基本用字需求。而且这款字体也是一款会员字体，这也就意味着，只要您成为字体超市会员，就可以免费使用这款字体啦。

怎么样，和小编一起邂逅了这么多款精品好字，是不是觉得心情和女神一样美美哒！当然啦，除了这些优质的字体，截止目前为止，字体超市在线可商用字体2820＋款，100%正版可商用！想要的小伙伴，赶紧登录字体超市官网或者字体超市客户端，即可邂逅哦！

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