在周四的一篇博客文章中,微软详细介绍了 Excel for Web 端的新“条件格式设置”体验...以下是 Excel for Web 支持的规则类型:...● Errors / No errors(有错 / 无错)...● Formula(特定公式)...用户现可在 Excel for Web 网页版中指定逻辑公式的格式标准,此规则类型赋予了额外的灵活性...