淘宝网调整网店网络服务行业管理规范 2月24日生效

随着 OPPO 发出邀请函，可知备受期待的 Find X5 系列旗舰新品将于 2 月 24 日正式到来。在标准版之外，该公司还将推出更高规格的 Find X5 Pro 。预计它会搭载高通骁龙 8 Gen 1 芯片组，并预装基于 Android 12 定制的新版 ColorOS 软件。（via GSM Arena） 相机显然会成为 Find X5 系列的另一大卖点，早些时候，它刚刚延续了一加和哈苏之间的合作伙伴关系。 在 6nm 影像专用“马里亚纳”NPU 的加持下，手机能够更好地完成图像任务，比如支持实时 RAW 处理、以及高达 20 倍的 4K 视频 AI 加速等。手机后盖看起来很是闪亮，目前已知有两种配?