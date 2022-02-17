淘宝网调整网店网络服务行业管理规范 2月24日生效

站长之家(ChinaZ.com) 2月17日 消息:今日，淘宝网发布公告称，为了更好的促进网店网络服务行业的发展，保障买卖双方的合法权益，淘宝网拟调整《淘宝网网店网络服务行业管理规范》。
本次规则变更主要变更点：
一. 调整国内快递相关服务类商品资质准入条件；
更改后，合规资质报备中，三级类目“网店/网络服务/软件>>物流服务>>国内快递” 要求：
（一）提供快递运输服务的卖家，须按以下要求提交资质：
1.卖家为快递公司的，须提交：营业执照（经营范围包含国内快递）和《快递业务经营许可证》；
2.卖家为快递代理商的，须提交：
（1）营业执照（经营范围包含快递等相关项目）；
（2）快递公司代理合同或授权证明；
（二）提供集运服务的卖家，须提交营业执照（经营范围包含集运服务等相关项目）；
（三）提供国际货运代理服务的卖家，须提交：营业执照（经营范围包括国际货运代理等相关项目）和国际货运代理企业备案表；
二. 国际物流相关类目，新增资质要求；
四级类目“网店/网络服务/软件>>物流服务>>跨境供应链>>国际快递/国际邮政”要求：
（一）卖家为快递公司的，须提交：
1. 营业执照（经营范围包含国际快递、代理国际快递等相关项目）；
2. 《国际快递业务经营许可证》，或载明国际快递业务范围的《快递业务许可证》；
（二）卖家为快递代理商的，须提交：
1. 营业执照（经营范围包含快递等相关项目）；
2. 快递公司代理合同或授权证明；
此次规则变更于 2022 年 2 月 17 日公示通知，将于 2011 年 2 月 24 日正式生效。关于《淘宝网网店网络服务行业管理规范》更详细调整内容可点击这里查看。