英雄联盟烈娜塔技能汇总 新英雄烈娜塔技能详情

英雄联盟马上就要出一个非常有意思的新英雄——烈娜塔了，很多玩家还不清楚烈娜塔的技能是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

“先有牺牲，才有进步。只是很少有人愿意牺牲。”

被动技能:物尽其用

烈娜塔•戈拉斯克的普通攻击会造成额外伤害并标记敌人。烈娜塔的队友造成伤害将会消耗标记，再次造成额外伤害。

Q技能:铁腕竞合

烈娜塔•戈拉斯克的机械臂射出一枚飞弹，禁锢首个命中的敌人。她随后可以再次施放这个技能，将敌人朝指定方向抛出，对命中的其他敌人造成伤害。如果命中了敌方英雄，还会造成眩晕。

W技能:及时救难

烈娜塔•戈拉斯克为一名队友或自身提高攻击速度以及朝向敌人时的移动速度。如果这名队友参与击杀了一名敌方英雄，就会刷新这个效果的持续时间。如果队友在技能持续阶段受到了致命伤害，他们的生命值会恢复至全满，但会不断衰减，在3秒之后阵亡。如果这名队友在这段时间内参与击杀了敌方英雄，就可以避免阵亡。

E技能:忠诚激励

烈娜塔•戈拉斯克射出炼金火箭，为队友提供护盾，并对途经的敌人造成伤害和减速效果。火箭在发射时就会在烈娜塔附近生效，还会在到达最大距离爆炸，影响更大范围。

R技能:恶意收购

烈娜塔•戈拉斯克释放出化学烟雾，使敌人进入狂暴状态，提升他们的攻击速度，并强迫他们对自身附近的所有目标进行普通攻击。进入狂暴的敌人会优先攻击他们的队友，然后是中立单位，再到烈娜塔的队友，最后才是烈娜塔本人。

“替我卖命，或是拼死作对，都没区别。每个人最后都会归我掌控。”