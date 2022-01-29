抖音电商调整2022春节发货及服务 新增“商家审核时效调整”

站长之家(ChinaZ.com) 1月29日 消息:今日，抖音电商发布了 2022 春节发货及服务调整公告，本次调整新增“商家审核时效调整”。具体如下：

商家审核时效调整

2022 年 1 月 29 日00:00:00- 2022 年 2 月 7 日23:59: 59 期间，针对商家已点击发货的订单，且消费者提交仅退款、退货退款、换货相关的售后申请，商家审核时效由 2 天延长至 5 天；

针对商家未点击发货的订单：处理时效及规则同日常不变，详见《商家售后服务管理规范》。

关于抖音电商 2022 春节发货及服务详细内容如下：

一、参加“春节不打烊”活动的商家（含跨境商家）

其发货时效、售后时效要求以《抖音春节不打烊活动招商规则》为准，体验分/带货口碑分考核调整以《关于“春节不打烊考核规则调整”的公告》为准。

二、未参加“春节不打烊”活动的商家

2022 年 1 月 25 日00:00:00- 2022 年 2 月 7 日23:59: 59 期间买家付款的订单，卖家须符合以下发货要求，双方另有约定以双方约定为准：

1、发货时效调整

春节期间，国内商家可根据自身服务能力选择正常发货或延迟发货，【延迟发货】工具设置参见《大促延迟发货时效设置使用手册》；跨境商家可选择正常发货或预售模式发货：（1）正常发货时效

现货发货模式，其发货时效同日常考核标准，详情参见《商家发货行为管理规则》 （跨境商家以《【全球购】商家发货行为管理规则》为准）。

（2）延迟发货时效（仅限国内商家现货模式）在 2022 年 1 月 25 日0:00:00- 2022 年 2 月 7 日23:59: 59 期间支付的订单，发货时效要求：最晚需在 2022 年 2 月 12 日23:59: 59 前完成发货（商家在抖店平台内上传真实有效物流单号），未使用【延迟发货】工具设置的，按订单原有发货时效考核。（3）预售模式

预售活动时间：商家自行设置，具体时效以后台相应页面显示为准。

发货时效要求：商家自行设置，具体时效以后台相应页面显示为准。

2、揽收时效调整（仅限国内商家）

在 2022 年 1 月 25 日0:00:00- 2022 年 2 月 7 日23:59: 59 期间支付的订单：揽收时效由 24 小时调整为 48 小时，即在发货后的 48 小时内该物流单号在相应物流公司官网有第一条物流揽件信息；温馨提示：

提前与合作快递核实春节停工时间，调整售卖节奏，在快递停工前把已经产生的且应发出订单全部发出（重点关注预售订单承诺发货时间），避免春节积压，造成客诉。

因不可抗力（如自然灾害、疫情、停电、天气因素、会议赛事）等原因导致无法及时发货或更新物流信息的情形，商家可通过抖店后台-保障中心-报备中心线上发起不可抗力因素、消费者地址异常或消费者要求延迟发货等类型报备，提供相关举证，经平台评估后予以通过的，免除判罚或调整新考核时效，操作手册详见《报备中心使用说明》。

3、虚假发货判定标准调整

在 2022 年 1 月 25 日0:00:00- 2022 年 2 月 7 日23:59: 59 期间发货的订单，虚假发货判定标准调整如下：

商家上传的订单物流单号，自相应物流公司官网出现首条物流信息至离开首个分拨中心的时间间隔由 24 小时调整为超过 120 小时(即 5 天）

注：其他虚假发货情形判定标准不变，详见《商家发货行为管理规则》（跨境商家依据《【全球购】商家发货行为管理规则》）。

4、售后时效调整

商家收到消费者发起的售后申请，须按照要求对用户发起的申请进行响应。春节期间商家处理时效调整内容如下：

2022 年 1 月 25 日00:00:00- 2022 年 2 月 7 日23:59: 59 期间，在退货退款申请过程中，用户完成退货物流单号上传，商家需在收到退货（物流显示“签收”）后的退款操作时长由 48 小时延长至 72 小时。 2022 年 1 月 25 日00:00:00- 2022 年 2 月 7 日23:59: 59 期间，在换货申请过程中，用户完成换货物流单号上传，商家需在收到退货（物流显示“签收”）后的换货操作时长由 48 小时延长至 72 小时。 2022 年 1 月 25 日00:00:00- 2022 年 2 月 7 日23:59: 59 期间产生的售后申请，商家通过售后申请后，消费者寄回商品的时间由原来的 7 天延长至 15 天； 2022 年 1 月 25 日00:00:00- 2022 年 2 月 7 日23:59: 59 期间产生的售后申请，商家通过售后申请后，消费者寄回商品等待卖家确认收货的时间由原来的 7 天延长至 15 天；

如商家未按照以上发货、揽收、售后时效要求处理订单，经平台确认商家确实存在违规行为的，平台将按照《商家违规行为管理规则》中【4.1 违背服务承诺】对商家予以违规处理。（跨境商家依据《【全球购】违规管理规则》）

5、商家审核时效调整

2022 年 1 月 29 日00:00:00- 2022 年 2 月 7 日23:59: 59 期间，针对商家已点击发货的订单，且消费者提交仅退款、退货退款、换货相关的售后申请，商家审核时效由 2 天延长至 5 天； 针对商家未点击发货的订单：处理时效及规则同日常不变，详见《商家售后服务管理规范》。

6、咨询服务时间调整

（1）商家服务在线咨询时间不变： 8 点- 24 点热线咨询时间不变： 8 点- 23 点（2）达人服务在线咨询时间不变： 8 点-凌晨 2 点热线咨询时间不变： 8 点- 22 点（3）消费者服务在线咨询时间不变： 8 点- 24 点热线咨询时间不变： 8 点- 24 点

7、体验分策略调整

商家体验分/带货口碑分考核调整如下：