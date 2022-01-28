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美团打车推出11重福利 增强本地司机接单积极性

2022-01-28 16:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月28日 消息:近日，美团打车面向上海司机推出流水奖、满单奖、红包福利、场站接单奖励、免佣卡等福利补贴和出行分加分奖等 11 重福利，鼓励本地司机春节接单。

其中，在 1 月 27 日- 1 月 30 日， 1 月 31 日- 2 月 2 日， 2 月 3 日- 2 月 6 日， 2 月 7 日- 2 月 9 日时间段出发的部分车型订单将加收“春节司机服务费”，适用车型为：美团快车、美团特惠快车、美团优车。值得注意的是，“春节司机服务费”全额给司机，平台分文不取。

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1 月 29 日至 2 月 8 日，平台高峰冲单奖累计最高 1800 元； 1 月 29 日至 2 月 6 日，单单流水最高返20%； 1 月 31 日至 2 月 6 日，个人巅峰赛最高 1088 元； 1 月 31 日至 2 月 10 日，随机红包最高 200 元； 1 月 31 日至 2 月 6 日，春节幸运满单奖最高 188 元，这期间还有幸运跨天满单奖，最高 1000 元。这些奖励全部由美团打车平台负责，直补司机。

除了费用补贴，美团打车还设置了“出行分加分及春节后保护”的活动， 1 月 31 日至 2 月 13 日高峰时段内出行分额外奖励。同时，美团打车还加强“司邀司”奖励，鼓励有安全驾驶经验的本地司机加入平台。

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