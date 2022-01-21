英雄联盟金虎贺岁活动详情 金虎福袋可得哥特萝莉安妮皮肤

英雄联盟在最近开启了金虎贺岁的活动，这个活动是可以获取很多皮肤的，一些玩家还不清楚金虎贺岁活动有什么内容，下面就来来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师:

金虎贺岁，共庆新春。“金虎贺岁”活动将于2022年1月21日上线。购买期限守卫皮肤赠送金虎宝箱，打开金虎宝箱优先获得豪华奖池未解锁道具或金虎福袋。本次金虎福袋新增【哥特萝莉 安妮】概率提升功能，详请见下

【活动时间】2022年1月21日-2月28日23:59

【截止兑换】2022年3月7日23:59

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全新功能:金虎福袋中【哥特萝莉 安妮】概率提升及最多10次必得

福袋获取概率提升规则:

本次活动中，若召唤师尚未获得【哥特萝莉 安妮】，则享受福袋内【哥特萝莉 安妮】综合获取概率提升，且最多开启10次福袋必得【哥特萝莉 安妮】;

若召唤师在本次活动中已获得【哥特萝莉 安妮】，则福袋内【哥特萝莉 安妮】综合概率提升与保底机制将失效，【哥特萝莉 安妮】恢复到正常福袋获取概率。

概率提升公示:

本次活动中，福袋内【哥特萝莉 安妮】掉落的基础概率为2.2%。在概率提升及保底机制生效时，当一次开启福袋掉落道具不是【哥特萝莉 安妮】，则系统记录1点”福气值”（“福气值”最多可累积9点）。当拥有1/2/3/4/5/6/7/8/9点“福气值”并开启福袋时，【哥特萝莉 安妮】掉落的概率会分别提升至3%/5%/8%/15%/25%/40%/60%/85%/100%;即若开启福袋9次仍未获得【哥特萝莉 安妮】，则第10次开启必定掉落【哥特萝莉 安妮】，其含保底综合概率为15.7%;当召唤师首次获得【哥特萝莉 安妮】时，福气值将被清空，后续福袋的概率提升机制将失效。

哥特萝莉 安妮特殊熔铸规则:

在本次2022金虎贺岁活动中，召唤师可以选择将【哥特萝莉 安妮】熔铸并额外获得1000个金虎币，同时【哥特萝莉 安妮】道具将被消耗。

若召唤师在本次活动前已获得【哥特萝莉 安妮】:

若召唤师活动前在任意大区已拥有【哥特萝莉 安妮】，召唤师仍然能享有针对【哥特萝莉 安妮】的概率提升和保底。召唤师可以选择将获得的【哥特萝莉 安妮】领取到其他大区或熔铸。

金虎币部分可兑换商品

金虎币商店将不定期增加可兑换物品，请召唤师们多多留意

【青花瓷 拉克丝 至臻】+图标（含载入边框）

兑换价格:1800枚金虎币