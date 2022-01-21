2021年快递服务满意度公布 顺丰、京东、邮政排前三

站长之家(ChinaZ.com) 1月21日 消息:国家邮政局今天发布 2021 年快递服务满意度和时限准时率。2021 年，快递服务总体满意度得分为76. 8 分，总体满意度和公众满意度得分居前 5 位的快递服务品牌是：顺丰速运、京东快递、邮政EMS、中通快递、韵达速递。

快递服务满意度调查显示， 2021 年，快递服务总体满意度得分为76. 8 分，其中，公众满意度得分为83. 7 分，时限测试满意度得分为69. 9 分。公众满意度得分居前 15 位的城市是：太原、芜湖、宝鸡、长春、银川、武汉、漯河、无锡、临沂、合肥、南宁、哈尔滨、大连、台州、郑州。总体满意度和公众满意度得分居前 5 位的快递服务品牌是：顺丰速运、京东快递、邮政EMS、中通快递、韵达速递。

全国重点地区快递服务时限准时率测试结果显示， 2021 年，全国重点地区快递服务全程时限为57. 08 小时，同比缩短1. 15 小时。 72 小时准时率为77.94%，同比提高0. 83 个百分点。从月度情况看，除 8 月、 10 月和 11 月时限有一定延长外，其他月份同比均有改善。整体来看，在经历 2020 年新冠疫情冲击后， 2021 年时限水平得到有效恢复。

在全程时限方面，顺丰的时限在 48 小时以内；时限在48- 60 小时之间（含 48 小时）的品牌包括京东快递、中通快递、邮政EMS、韵达速递、圆通速递。在 72 小时准时率方面，顺丰的准时率在90%以上；准时率在80%-90%之间（含80%）的品牌为京东快递、中通快递。