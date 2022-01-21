1688服务市场服务商企业信息核验期限延长至2月28日

站长之家(ChinaZ.com) 1月21日 消息:日前， 1688 平台发布了关于 1688 服务市场服务商企业信息核验期限调整的通知，决定将服务市场所有服务商的信息核验截至日期从原来的 2022 年 1 月 20 日延长至 2022 年 2 月 28 日。

此前， 1688 服务市场曾发布《关于 1688 服务市场新增服务商入驻身份要求调整的通知》、《关于 1688 服务市场服务商身份门槛调整的通知》。通知称， 1688 服务市场将于 2021 年 12 月 30 日起调整已入驻服务商（包括但不限于设计师、ISV 、ISP）身份门槛要求，即服务商应满足企业/个体工商户的身份要求，并通过 1688 服务市场的企业/个体工商户信息核验。要求商户于 2022 年 1 月 20 日前完成信息核验。

根据最新通知，考虑到临近年关部分服务商因故无法及时完成工商信息注册等原因，经研究决定，服务市场所有服务商的信息核验截至日期延长至 2022 年 2 月 28 日。如逾期仍未完成信息核验的服务商，服务市场售卖的服务将作下架处理（已订购的用户使用不受影响，但不支持新订购）。

信息核验流程指引：

原企业/个体工商户服务商信息核验流程：登陆服务商后台https://mfuwu.1688.com/provider/apply/index.htm，点击“修改资料”，补充企业相关信息后提交，审核通过即完成信息核验。

原入驻身份为个人的服务商，需同时完成账号个人转企业认证。（个人转企业流程：https://club.1688.com/unithread/227715678.html）。