LG新能源计划IPO筹集107亿美元 成为韩国规模最大的IPO

站长之家(ChinaZ.com) 1月14日 消息:韩国电池制造商LG能源解决方案有限公司（LGES）预计本月将筹集12.75万亿韩元（约107 亿美元/682亿人民币），这将是该国有史以来规模最大IPO。

LGES周五在一份监管文件中表示，它将IPO价格定为每股300000韩元，是其提交的275000-300000韩元范围的最高价。上市时间定于1月27日，LG新能源也将成为韩国公司有史以来最大IPO，是三星人寿保险公司 2010年 4.89 万亿韩元首次公开募股价值的两倍多。

此次 IPO将使 LGES 的估值达到70.2万亿韩元，使其成为主要证券交易所KOSPI的第三大上市公司，仅次于三星电子和 SK 海力士这两家韩国科技巨头。

LGES已为其母公司LG Chem Ltd.持有的3400万股新股和850万股现有股份进行首次公开募股。

LGES 在新闻稿中表示，在本周早些时候进行的为期两天的簿记建设中，机构投资者的出价为15.2万亿韩元。根据周五提交的文件，申购比例达到了2023.37比 1。在收集的投标中，77.4%的投资者同意锁定IPO后6个月内不出售他们手中的股票。

LGES是仅次于宁德时代的全球第二大电动汽车 电池制造商，该公司在监管文件中表示，计划斥资 8.84 万亿韩元来提高其国内和海外产量。

LGES 首席执行官 Kwon Young-soo 在本周的新闻发布会上表示，他的公司可能会在全球市场份额上超过宁德时代。该公司表示，LGES的主要客户包括大众、特斯拉和现代汽车，累计积压订单价值约 260 万亿韩元。