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支付宝集五福活动曝光：上益禾堂小程序可抽福卡

2022-01-12 17:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:年关将近，一年一度的支付宝集五福也将如约而至。

从目前“剧透”的消息看，今年集福的方式将更加丰富，用户通过商家或者品牌的支付宝小程序也可获得福卡。记者在奶茶品牌益禾堂的门店发现，五福相关的宣传物料已经摆放出来:打开支付宝扫一扫益禾堂的小程序或者上支付宝搜“益禾堂”，就能抽取福卡，还能领取益禾堂2元优惠券和禾堂奶绿折扣券。

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此外，今年支付宝福卡不仅能换红包，还可以兑换实物礼品。据了解，2022年的集五福活动将于19日正式开启。

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