支付宝集五福活动曝光：上益禾堂小程序可抽福卡

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:年关将近，一年一度的支付宝集五福也将如约而至。
从目前“剧透”的消息看，今年集福的方式将更加丰富，用户通过商家或者品牌的支付宝小程序也可获得福卡。记者在奶茶品牌益禾堂的门店发现，五福相关的宣传物料已经摆放出来:打开支付宝扫一扫益禾堂的小程序或者上支付宝搜“益禾堂”，就能抽取福卡，还能领取益禾堂2元优惠券和禾堂奶绿折扣券。
此外，今年支付宝福卡不仅能换红包，还可以兑换实物礼品。据了解，2022年的集五福活动将于19日正式开启。
站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:年关将近，一年一度的支付宝集五福也将如约而至。
从目前“剧透”的消息看，今年集福的方式将更加丰富，用户通过商家或者品牌的支付宝小程序也可获得福卡。记者在奶茶品牌益禾堂的门店发现，五福相关的宣传物料已经摆放出来:打开支付宝扫一扫益禾堂的小程序或者上支付宝搜“益禾堂”，就能抽取福卡，还能领取益禾堂2元优惠券和禾堂奶绿折扣券。
此外，今年支付宝福卡不仅能换红包，还可以兑换实物礼品。据了解，2022年的集五福活动将于19日正式开启。
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2022年支付宝的集五福活动时间表已经公布，将从1月11 月 19 日-1 月 31 日，在活动期间内，用户打开支付宝APP后即可在首页看到活动的入口，那么今年的五福活动将有哪些奖品呢，我们提前了解下。
就在刚刚，支付宝官方透露了 2022 集五福互动的新玩法。根据海报页面显示，支付宝开始向用户征集“春节记忆”，以保存至五福福卡上。据悉，用户可以在 1 月 10 日至 15 日，在支付宝官方评论区分享春节记忆，即可有机会获得“不福不行”大礼包。
现如今，年味儿”已经变得越来越淡，而支付宝集五福活动是少有能让大家感受到过年气息的活动之一了。虽然每年支付宝集五福都分不到几块钱，但是大家为了过年的气氛更浓烈，还是会乐此不疲的积极参加。2022年虎年春节目前也越来越近了，支付宝官方也提前公布了新一年的五福项目。据介绍支付宝去年上线了写福字抢福字贴”玩法，为网友送出手写福字免费送到家，因此在用户中也收到了一些好评。支付宝五福官方现表示，今年再一次增加了
今天（12月31日）下午，支付宝五福官方号分享动态《听说有人想我了》。踩在2021的尾巴，支付宝五福项目组剧透”，这一次增加了写福字抢福字贴”的产量，也就是为网友送出手写福字免费送到家。上一年因为火爆超预期，好多朋友都是守着零点抢，这次希望可以通过这个活动多给大家送些福。同时，新增的福气店”，不仅可以在这里抢福字贴，还有一些五福定制款周边，比如神奇物种”口罩，包括五福的年兽、蚂蚁森林的大熊猫、老虎等。福气
1月19日起，到店顾客扫码进入新时沏支付宝小程序，每天首次必中福卡!更有机会获得敬业福、万能福、沾沾福等稀有卡...五福活动期间，新时沏还将推出“福气彩蛋”: 浙江区域的顾客，到店扫出敬业福，即可获得五福加料一份，为新的一年增添福气!好运红豆、福气仙草、财沏珍珠、能量芋泥、转运珑珠，任选其一...2022年，新时沏和五福梦幻联动，加点小料加点甜，新的一年福气连连...
春节临近，一年一度的集五福活动又要开始了。日前，支付宝“集五福”公布了全新的玩法，使用福卡可以兑换实物礼品。以前，不少用户在“集五福”活动中抢到了不少兑换券，但基本上都是一些减免几块钱的卡券。
2022年的支付宝五福活动将在1月19日正式开启，今年的五福活动对比往年有哪些不同，奖励又有什么呢，这里我们来一起看下今年的集福活动奖励介绍。
基金赚钱，基民不赚钱，是一个由来已久的问题。大多数时候，基民不赚钱主要源于自身的短线操作，但在实际中，基民除了抱怨市场，往往倾向于甩锅给基金经理乃至代销平台，甚至因此选择抛售基金、放弃平台。
【TechWeb】12月24日消息，商家在支付宝上做数字化运营又多了一个新阵地。记者近日发现，支付宝“生活号”正在升级，目前仍在灰度测试中。部分用户的支付宝App底端中间的栏目名已经由“口碑”改为“生活”。据了解，支付宝生活号于2016年推出，商家可用来对消费者提供服务、发布信息等。此前，生活号的入口在支付宝App底端第4个栏目的二级目录里。生活号升级为“生活频道”后，入口将直接在首页呈现。除了入口调整外，升级后的生活
2021年12月31日，北京八达岭长城上线“长城内外·i游延庆”支付宝小程序，并发布八达岭长城景区数字纪念票。这是全国首款数字纪念票，所有实名认证游客均可通过支付宝小程序购买获取。
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