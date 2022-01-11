B站：累计处理名称、昵称、头像等违规账号共计16余万个

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日 消息:1月10日晚间，B站官方发布了《关于落实“清朗·互联网用户账号运营乱象专项整治行动”的公告》称，为落实国家网信办统一部署的“清朗·互联网用户账号运营乱象专项整治行动”工作要求。平台自2021年10月21日起重点针对账号运营乱象展开清查工作，规范账号行为。
现将整治的重点情况公示如下：
加强清查“转世”账号。通过人工审核巡查、技术手段识别拦截等手段对已被依法依约永久封禁、关闭的账号以相同名称、相似名称等关联名称重新注册的账号（含疑似小号、高仿）累计处理379个。
严格处置个人资料信息违规的账号。累计处理名称、昵称、头像、简介和封面等包含违法违规信息的账号共计16余万个。
持续处理网络名人账号虚假粉丝和僵尸账号。对存在注册环节异常、异常关注行为等违规账号累计处理近400万个。
严厉打击营销行为。对利用社会时事“蹭热点”、发布“标题党”文章煽动网民情绪的账号加强处理，专项期间共处置各类恶意营销账号1758个。
禁止向未成年人提供网络游戏账号租售交易的行为。严格按照网络游戏账号实名注册和等级要求，对存在向未成年人租售行为的账号共计清理113个。
B站表示，平台将依据相关法律法规，结合工作要求和平台规则，持续对问题账号及内容从严处置，引导账号主体规范账号运营行为，切实维护好网上良好传播秩序。同时平台倡导大家自觉遵守法律法规，积极监督反馈违规行为，有序的网络生态离不开大家共同的努力。