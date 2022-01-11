B站：累计处理名称、昵称、头像等违规账号共计16余万个

12月23日，抖音电商发布《平台治理这一年》数据报告（以下简称"报告"），全面盘点了2021年度该平台的治理工作进展及成果。数据显示，抖音电商本年度已累计处罚超97万个违规创作者，处罚违规商家超40万次，拦截超9100万次违规商品发布，封杀了上万个销售侵权商品的店铺，充分展现了其构建优质正向内容生态的决心。对于平台治理，把控内容质量乃重中之重。回顾全年，抖音电商一直致力于打造优质的电商内容生态，于今年5月份出台了《?