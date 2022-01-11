阿里张勇辞任微博董事；荣耀Magic V折叠屏手机发布；​B站整治账号运营乱象

阿里张勇辞任微博董事

昨日晚间，微博发布董事会变动公告称，阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇辞任董事一职，于 2022 年 1 月 10 日生效。同时，委任阿里巴巴集团首席市场官董本洪为公司董事。

此前，张勇还辞任了滴滴董事。

当时，滴滴任命阿里高级法务总监、阿里本地生活公司法律总顾问Yi Zhang为新任董事。

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荣耀Magic V折叠屏手机发布

昨日晚间，荣耀发布了折叠屏手机Magic V，售价方面，12+256GB 版本 9999 元，12+512GB 版本 10999 元 ，1 月 18 日开售。

Magic V搭载了高通骁龙 8 芯片，外屏采用6. 45 英寸微曲面屏，支持120Hz刷新率。内屏采用了7.9 英寸90Hz 刷新率的柔性 OLED 屏。

铰链方面，采用水滴形弯折设计，包括 213 个高精密零部件、三种高强度航天级材料，支持20万次开合。

续航方面，荣耀Magic V 的电池容量为4750 mAh，支持66W荣耀超级快充。

影像方面，荣耀Magic V 外屏配备了4200W像素的自拍镜头，后置采用了 5000 万像素广角摄像头+ 5000 万像素光谱增强摄像头+ 5000 万像素超广角摄像头组合。还有一个8x8dTOF激光对焦系统。

配色方面，有钛空银、经典亮黑色、时尚燃橙色三款可选。

B站整治账号运营乱象

1月10日晚间，B站发布《关于落实“清朗・互联网用户账号运营乱象专项整治行动”的公告》称，自 2021 年 10 月 21 日以来，对利用社会时事“蹭热点”、发布“标题党”文章煽动网民情绪的账号加强处理，专项期间共处置各类恶意营销账号 1758 个。

同时，对存在向未成年人租售行为的账号共计清理 113 个。通过人工审核巡查、技术手段识别拦截等手段对已被依法依约永久封禁、关闭的账号以相同名称、相似名称等关联名称重新注册的账号（含疑似小号、高仿）累计处理 379 个。

此外，累计处理名称、昵称、头像、简介和封面等包含违法违规信息的账号共计 16 余万个。对存在注册环节异常、异常关注行为等违规账号累计处理近 400 万个。