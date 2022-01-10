胡润中国民营企业可持续发展百强榜：华为第二

站长之家(ChinaZ.com) 1月10日 消息:今日，胡润研究院发布《 2021 胡润中国民营企业可持续发展百强榜》，列出了 100 家最符合联合国 17 个可持续发展目标的中国民营企业。其中，伊利荣登榜首，华为第二，碧桂园第三。前十名如下：

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从区域来看，总部深圳的企业占前十名一半；总部北京的企业最多，有 17 家；其次是深圳， 14 家；上海第三， 11 家；杭州和佛山分别以 6 家和 4 家位列第四、第五。前五大城市占百强榜一半。长三角地区共 31 家企业上榜，粤港澳大湾区 25 家。

据悉，以阿里巴巴、腾讯为代表的大众网络服务行业共有 10 家企业入榜，阿里巴巴、腾讯分别位列《 2021 胡润中国民营企业可持续发展百强榜》第七、第八。另外，包括小米、小鹏汽车、京东、字节跳动、百度、美团等科技公司均榜上有名。

据悉，去年 9 月，阿里巴巴宣布未来将在科技创新、经济发展、高质量就业、弱势群体关爱、设立共同富裕发展基金等五个方向上，累计投入1， 000 亿。

截至 2019 年底，腾讯公司云技术专利申请量和专利授权量分别达4， 899 件和1， 892 件，在安全技术以及大数据领域方面的专利申请量位居行业第一。 2020 年腾讯捐资设立了 15 亿的战疫基金，在极短的时间内开发了健康码、腾讯会议等产品助力抗疫与复工复产。

完整榜单如下：