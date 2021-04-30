iPhone14 Pro 外观或将大改 屏下Face ID 要来了

据韩国媒体最新消息称，明年的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max将采用由三星和LG提供的打孔LPTO OLED显示面板。报道中提到，打孔设计是将前置摄像头置于中心位置的切口，以提供更大的显示区域来代替刘海，而苹果也为Face ID实施不同的解决方案，它可能被放置在显示屏下当然了，非专业版的iPhone 14机型（尺寸为6.1英寸和6.7英寸）将继续采用刘海屏，而苹果则将打孔设计限制在更昂贵的iPhone上。据报道，未来将不会有iPhone 14 min