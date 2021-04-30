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iPhone14 Pro 外观或将大改 屏下Face ID 要来了

2022-01-05 16:53 · 稿源：站长之家

据MacRumors近日消息，彭博科技记者Mark Gurman称，今年推出的一部分iPhone14 机型将采用打孔式屏幕设计，刘海屏可能被移除，Face ID系统移至显示屏下方。

iphone-x-face-id.jpg

图片来自 Apple

报道称iPhone14 系列将采用不同的设计，其中iPhone14 依然会延续刘海屏，但iPhone 14 Pro将采用全新的挖孔屏。另外，iPhone 14 Pro依然会保留Face ID系统，外媒分析称整套Face ID系统将转移至屏下，因此新机的屏占比也会更高。

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