iPhone14 Pro 外观或将大改 屏下Face ID 要来了

据MacRumors近日消息，彭博科技记者Mark Gurman称，今年推出的一部分iPhone14 机型将采用打孔式屏幕设计，刘海屏可能被移除，Face ID系统移至显示屏下方。
图片来自 Apple
报道称iPhone14 系列将采用不同的设计，其中iPhone14 依然会延续刘海屏，但iPhone 14 Pro将采用全新的挖孔屏。另外，iPhone 14 Pro依然会保留Face ID系统，外媒分析称整套Face ID系统将转移至屏下，因此新机的屏占比也会更高。
据MacRumors近日消息，彭博科技记者Mark Gurman称，今年推出的一部分iPhone14 机型将采用打孔式屏幕设计，刘海屏可能被移除，Face ID系统移至显示屏下方。
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报道称iPhone14 系列将采用不同的设计，其中iPhone14 依然会延续刘海屏，但iPhone 14 Pro将采用全新的挖孔屏。另外，iPhone 14 Pro依然会保留Face ID系统，外媒分析称整套Face ID系统将转移至屏下，因此新机的屏占比也会更高。
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你对iPhone 14的外形感兴趣，苹果今年要对外观进行大调整是必然的了。泄密者@dylandkt今天爆料称，苹果iPhone 14 Pro将采用屏下面容ID设计。在过去一年多的时间中，@dylandkt给出的苹果相关预测一直比较靠谱。同时，@dylandkt还提到，虽然面容ID在屏幕下方，但功能上没有影响，这意味着面容ID识别速度不会减慢。iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max会采用屏下面容 ID，而且是打孔屏，只会将面容 ID 设计在屏幕下方，摄像头依然需要开
虽然iPhone14系列手机发布还有好几个月，但现在有关这款手机的各种爆料消息就已经出现，现在有传闻称该手机将采用打孔屏的设计，并且取消使用多年的“刘海”设计。
iPhone的拍照能力一直是苹果的主要营销卖点，现在据天风国际分析师郭明錤日前发布的报告预测， 2022 年的iPhone14 将配 4800 万像素镜头，不过已在安卓手机流行了一段日子的潜望式镜头预计最快也要等 2023 年的iPhone15 才有望推出。
过往几代iPhone产品，在性能升级方面让人记忆深刻的主要有iPhone 6s、iPhone XS和iPhone 12 Pro。除了A9处理器、A12处理器以及A14处理器本身优秀之外，内存（RAM）容量的跃升同样扮演关键角色。iPhone 6S是苹果第一次使用2GB LPDDR4，iPhone XS则是第一次4GB，iPhone 12 Pro则是第一次6GB。稍稍遗憾的是，iPhone 13系列并没有对RAM做任何升级，这似乎是有意为iPhone 14埋下伏笔。据海通证券分析师Jeff Pu在最新研报中指出，6.1寸iP
今年9月，苹果推出了全新的iPhone 13系列，虽然还是熟悉的味道，但高刷屏、小刘海、A15芯片等升 级点还是让该机的销量数据非常亮眼，确实“十三香”。而随着iPhone 13系列的亮相，很多用户开始期待苹果能为新一代的iPhone带来更大的改变
关于 2022 年的iPhone机型不会有「刘海」的传言始于今年 3 月，当时苹果分析师郭明錤说苹果将采用打孔设计，这种设计安卓设备已经使用了几年了。打孔设计是将前置摄像头置于中心位置的切口，允许更大的显示区域来代替刘海凹槽。
据韩国媒体最新消息称，明年的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max将采用由三星和LG提供的打孔LPTO OLED显示面板。报道中提到，打孔设计是将前置摄像头置于中心位置的切口，以提供更大的显示区域来代替刘海，而苹果也为Face ID实施不同的解决方案，它可能被放置在显示屏下当然了，非专业版的iPhone 14机型（尺寸为6.1英寸和6.7英寸）将继续采用刘海屏，而苹果则将打孔设计限制在更昂贵的iPhone上。据报道，未来将不会有iPhone 14 min
Jeff Pu 表示两款 Pro 机型将搭载后置三镜头系统，包括 4800 万广角镜头以及 1200 万超广角与长焦镜头，这与苹果产品分析师郭明錤之前分享的信息相同，郭明錤先前在 4 月份表示 4800 万 镜头还将支持 8K 视频拍摄，此外 Jeff Pu 还预计 iPhone 14 Pro 机型将配备 8GB 内存。
虽然苹果公司正在用其现有的iPhone产品线应对供应链限制，但韩国新闻媒体TheElec报道说，明年的iPhone14Pro机型将推出48MP穿孔自拍相机。据称，6.06英寸iPhone14Pro和6.7英寸iPhone14Pro Max将使用LG显示屏LTPO120Hz OLED面板，将是唯一采用新外观的机型。应包括6.06英寸和新6.7英寸版本的非专业iPhone14型号仍将有一个缺口，其显示器将由英格兰银行提供。入门级机型预计不会提供LTPO屏幕和120Hz刷新率。文章预测，英格兰银行将于2
对于iPhone 14来说，按照苹果一贯的更新节奏看，这一代新机的外形要发生变化了，而去掉刘海，改用打孔屏你能接受吗？据外媒最新报道称，今年苹果将要推出的iPhone 14系列将采用打孔屏设计，而不是延续刘海”。这一点和之前分析师郭明錤预测的一样。所谓打孔屏，指得是屏幕只有一个圆形切口，用于放置前置摄像头，就先如今大多数安卓手机一样。这种设计意味着很多传感器会被移除，比如面容ID（Face ID），它可能会被转移到屏幕之下?
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