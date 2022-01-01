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我国古时候的元旦也是公历的一月一日吗 1月1日蚂蚁庄园最新答案

2022-01-01 09:49 · 稿源：站长之家

2022年1月1日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于元旦的，问题是“我国古时候的元旦，也是公历的一月一日吗?”这个问题其实还是比较简单的，肯定是不一样的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

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我国古时候的元旦也是公历的一月一日吗 1月1日蚂蚁庄园最新答案

今天问题:我国古时候的元旦，也是公历的一月一日吗?

A、不是，日期不固定

B、当然也是

正确答案:不是，日期不固定

元旦，指格里历或称公历中的新年第一天，全世界各国都称1月1日为元旦，因为公历也称为阳历、西历、新历，所以元旦也是公历新年，阳历新年，新历新年，是世界多数国家的法定假日，很多国家过年都是从圣诞节一直放到元旦，放假日数则依各地民情而有所不同。

人很早就有了元旦的观念，但由于先秦时期，不同朝代使用的历法不统一，因此元旦的时间并不一致。

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