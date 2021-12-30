救命！到底去哪里才能找到不侵权的海报啊？？？

当你的老板让你做海报

但你不会

怎么办?

对于很多小白和非设计出身的新媒体人来说

不会做海报怎么办?

套!模!版!

自己不会设计

排版怎么排都不好看

还不想套模板?

但是!

套模板虽然方便

也很容易

“侵权”

现在市面上很多的模板都标明着

不可商用!

有人会投机取巧

觉得换个颜色、字体、元素

就没关系了

错!

一张海报中会涉及到非常多的元素

任何一个小元素都可能有它的版权

如果你使用了（商用、买卖）

那就是侵权了

你就可能面临

不信?往下看!

【案例分享】

2007年，方正起诉暴雪字体侵权并获赔1亿元，2009年索赔金额被追加至4.08亿元，2021年，最高人民法院作出最终判决;暴雪公司等停止侵权行为并赔偿北大方正公司经济损失200万元及诉讼合理支出5万元。

2008年，广州宝洁因在飘柔等包装上使用倩体字被方正起诉，索赔134万元。

2012年，热门电影《失恋33天》，因片头字幕、电信字幕等使用了未授权字体，被版权方起诉。

2016年，《九层妖塔》因使用了未授权字体中的7个字，被索赔51万元。

……

有了这些案例在前，每次找图都小心翼翼，包括小夫子，用素材、字体和图片时都还会提前查找一下是否会侵权。

所以，今天就要给大家安利一个

不会侵权且免费使用的作图网站

↓↓↓

图夫设计:https://www.tufu.cn/

图夫设计所有图片、字体、素材都是原创，正版版权，不怕侵权，且支持个人或商用。（不可进行买卖交易）还有智能抠图、花样裁图、字体DIY、3D字体这些设计工具，(也是免费哦!)一应俱全，简直太赞了!

元旦马上就要到来啦，图夫设计也新出的一系列元旦模板赶紧和我一起看看吧~

【手机海报】

【放假通知】

【公众号封面】

【小红书封面】

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