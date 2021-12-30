救命！到底去哪里才能找到不侵权的海报啊？？？

当你的老板让你做海报
但你不会
怎么办?
对于很多小白和非设计出身的新媒体人来说
不会做海报怎么办?
套!模!版!
自己不会设计
排版怎么排都不好看
还不想套模板?
但是!
套模板虽然方便
也很容易
“侵权”
现在市面上很多的模板都标明着
不可商用!
有人会投机取巧
觉得换个颜色、字体、元素
就没关系了
错!
一张海报中会涉及到非常多的元素
任何一个小元素都可能有它的版权
如果你使用了（商用、买卖）
那就是侵权了
你就可能面临
不信?往下看!
【案例分享】
2007年，方正起诉暴雪字体侵权并获赔1亿元，2009年索赔金额被追加至4.08亿元，2021年，最高人民法院作出最终判决;暴雪公司等停止侵权行为并赔偿北大方正公司经济损失200万元及诉讼合理支出5万元。
2008年，广州宝洁因在飘柔等包装上使用倩体字被方正起诉，索赔134万元。
2012年，热门电影《失恋33天》，因片头字幕、电信字幕等使用了未授权字体，被版权方起诉。
2016年，《九层妖塔》因使用了未授权字体中的7个字，被索赔51万元。
……
有了这些案例在前，每次找图都小心翼翼，包括小夫子，用素材、字体和图片时都还会提前查找一下是否会侵权。
所以，今天就要给大家安利一个
不会侵权且免费使用的作图网站
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图夫设计:https://www.tufu.cn/
图夫设计所有图片、字体、素材都是原创，正版版权，不怕侵权，且支持个人或商用。（不可进行买卖交易）还有智能抠图、花样裁图、字体DIY、3D字体这些设计工具，(也是免费哦!)一应俱全，简直太赞了!
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