首页 > 业界 > 关键词  > AMD最新资讯  > 正文

搭载AMD汽车芯片的特斯拉Model 3和Model Y开始在北美交付

2021-12-29 15:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:特斯拉已开始在北美生产和交付配备AMD MCU3汽车芯片信息娱乐系统的Model 3 和 Model Y汽车。

特斯拉2

11月，特斯拉上海超级工厂启动了特斯拉Model Y Performance的交付。中国制造Model Y Performance配备了AMD Ryzen图形芯片。除了 Ryzen 芯片，国产Model Y Performance车主还透露，他们的车辆配备了与Model S Plaid一样的 12V锂离子电池。

最新交付的Model 3和Model Y也配备了AMD Ryzen芯片。新的特斯拉汽车还配备了12V电池，清楚地标有锂离子电池，这意味着该公司也在北美销售的Model 3和 Model Y中也使用了该电池。新的 Model 3 和Model Y车辆还带有一个小凹口，可容纳前置摄像头。

社交媒体上分享的照片是一辆2021 年 12 月 21日制造的汽车，暗示特斯拉最近开始为 Model 3和 Model Y配备最新的信息娱乐系统。升级后车辆的VIN以 139xxx 开头。

该公司的新MCU芯片具有一些优势。由于其使用了AMD的芯片，用户可以期待更流畅的用户体验。Netflix和YouTube等应用程序也应该运行得更好，几乎与市场上的高端智能手机相似。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM