搭载AMD汽车芯片的特斯拉Model 3和Model Y开始在北美交付

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:特斯拉已开始在北美生产和交付配备AMD MCU3汽车芯片信息娱乐系统的Model 3 和 Model Y汽车。

11月，特斯拉上海超级工厂启动了特斯拉Model Y Performance的交付。中国制造Model Y Performance配备了AMD Ryzen图形芯片。除了 Ryzen 芯片，国产Model Y Performance车主还透露，他们的车辆配备了与Model S Plaid一样的 12V锂离子电池。

最新交付的Model 3和Model Y也配备了AMD Ryzen芯片。新的特斯拉汽车还配备了12V电池，清楚地标有锂离子电池，这意味着该公司也在北美销售的Model 3和 Model Y中也使用了该电池。新的 Model 3 和Model Y车辆还带有一个小凹口，可容纳前置摄像头。

社交媒体上分享的照片是一辆2021 年 12 月 21日制造的汽车，暗示特斯拉最近开始为 Model 3和 Model Y配备最新的信息娱乐系统。升级后车辆的VIN以 139xxx 开头。

该公司的新MCU芯片具有一些优势。由于其使用了AMD的芯片，用户可以期待更流畅的用户体验。Netflix和YouTube等应用程序也应该运行得更好，几乎与市场上的高端智能手机相似。