腾讯发布全新品牌片《助力实体经济》

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:2021年12月29日，腾讯时隔多年发布集团全新品牌片《助力实体经济》。短片中祖国大地山川巍峨、江河奔流，伴随熟悉而悠扬的旋律，智慧能源、智慧交通、AI 种植、智能制造、智慧零售等数字技术与实体经济融合的场景逐一展开。在这支品牌片中，腾讯发出了品牌宣言——以数字技术，助力实体经济。

这是腾讯继2018年发起“扎根消费互联网、拥抱产业互联网”的战略升级、2019年提出“用户为本、科技向善”新使命愿景和2021年将“推动可持续社会价值创新”纳入公司核心战略之后的首支品牌片，在总结过去三年助力实体经济实践的基础上，表达了面向未来的战略目标。

三年完成两次战略升级

作为全球第二大经济体，中国目前拥有1.5亿各类市场主体，为经济社会发展提供了最直接有力的支撑，这其中绝大多数是实体经济企业。

同时，以新一代信息技术为主要驱动的第四次工业革命进一步加快，数字化风暴席卷全球。实体经济面临全面深刻的数字化转型，如何发展“数字经济”成为世界性热点话题。

过去二十年，中国消费互联网积淀了大量技术，培养了庞大的在线消费市场，这为数字技术助力实体经济发展打下了坚实的基础。

2018年9月，腾讯启动成立以来第三次战略升级和组织架构调整，成立平台与内容事业群（PCG） 和云与智慧产业事业群(CSIG)，扎根消费互联网、拥抱产业互联网，强化产业连接能力。腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾对外表示，这是一次面对未来的进化，是腾讯迈向下一个20年的主动革新与升级迭代。腾讯自此不断加大投入发展云计算、大数据、人工智能、区块链等技术，并下沉和深入到工业、能源、交通、金融、医疗、教育、零售、文旅等各个产业的数字化升级进程中。

三年过去，拥抱数字化也成为实体经济提高生产效率与运营能力、提升产业综合竞争力和创新能力的必经之路。

2021年4月，腾讯进一步提出“可持续社会价值创新”战略，首期投入500亿元用于可持续社会价值创新，设立“可持续社会价值事业部”推动战略落地。这是腾讯历史上的第四次战略升级。8月，腾讯宣布追加500亿元，启动“共同富裕专项计划”。据腾讯透露，前后投入共计1000亿将用于基础科学、教育创新、碳中和、带动低收入人群增收、促进乡村经济增效等领域。

做实体经济的数字化助手

科技企业施展数字能力，实体经济企业提升价值，同时实现传统产业升级转型和数字经济纵深拓展，这是一场价值共建。

腾讯的定位是做各行各业的数字化助手，通过做好“连接器”，为各行各业进入“数字世界”提供最丰富的数字接口;做好“工具箱”，提供最完备的数字工具;做好“生态共建者”，提供云计算、大数据和人工智能等新型基础设施。

目前，腾讯已在30多个行业，与9000多家合作伙伴打造了超过400个行业解决方案，帮助实体产业在各自的赛道上加速向前，效果已经显现。

工业领域，腾讯与三一重工合作，实现58万台高价值设备的物联接入，通过大数据预判和智能调配，实现挖掘机等大型设备的故障维修2小时内抵达现场，24小时内完成维修。同时实现零部件的高效周转，易损件备件的库存率低于同行40%以上，每年直接为下游经销商降低备件库存超过3亿元。

富驰高科是生产金属粉末注射成型产品的专业制造商。小型精密零部件的生产表面精度高，传统依靠人眼质检，难度大、耗时长，企业招工非常困难。腾讯云结合先进的光度立体、迁移学习等算法，形成质检方案。在AI帮助下，将人工1分钟完成的质检压缩到几秒钟，缺陷检出率达到99.9%，每年可节约数千万元的质检成本，同时也将劳动者从高度机械重复的工作中解放出来。

农业领域，腾讯整合在产品溯源、区块链、品牌保护及营销风控方面的核心技术和能力，推出一站式数字化服务平台——安心平台。在农产品溯源、农品品牌建设方面取得了很好的实践价值。腾讯将在三年内助力一百个优秀地标农产品品牌建立数字化新动能，成长为家喻户晓的优秀品牌。该平台已在甘肃、山东、海南等农业资源丰富的省份落地。

智慧能源给电力加上算力，让电网调控更智能;智慧零售让两平米小店线上做大生意;智慧交通让数据实时联网，交通系统高效运转......数字技术正在助力各行各业提高效率、突破瓶颈、创新发展。

正如腾讯全新品牌片中展现的场景，数字化转型关系到每一个行业、每一家企业，数字经济与实体经济融合正从过去的“选答题”变成了每个行业都要面对的“必答题”，也变成了实体经济高质量发展的高速路。