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掠食免费领取地址 Epic喜加一掠食在哪领取

2021-12-26 09:31 · 稿源：站长之家

2021年12月26日，在今天Epic商城喜加一的活动继续中，今天送出的游戏是《掠食》，这个游戏还是挺好玩的，很多玩家还不清楚在哪领取，下面就来为大家分享一下。

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掠食免费领取地址

>>>>>>点击进入

《掠食》

空间站已被外星敌人占领，而你正被它们追捕。当你开始深挖 Talos I 的黑暗秘密，以及你自己的过去之时，你还需要利用你能在空间站上找到的一切生存下来，包括你的智慧，武器，和各种扭曲心灵的能力。Talos I 以及其全体乘员的命运将掌握在你的手中。

惊悚科幻题材

在 Talos I 上，一切事物都不像表面那样简单。扮演 Morgan Yu，找出你为你自己留下的线索，来揭开事物的表象，并发现有关于你的过去的真相。你在 TranStar 的计划，以及在太空站中肆虐的神秘威胁之中，究竟会扮演怎样的角色?

单点舞台

围绕着月球飞翔的 Talos I 空间站是顶尖私人太空企业的象征。探索这个反映了1960年代的奢华企业风采的豪华空间站，在隐藏着数不清的秘密的相互关联的非线性走廊中行动。

常理之外的威胁

于 Talos I 肆虐的外星存在是一种鲜活的生态圈，只为消灭其猎物进行行动。而只有你，空间站的最后幸存者之一，才能阻止这些可怖的捕食者的致命攻击。

随心畅玩

获取外星技能，来发展出一系列不同的力量组合，并升级你的独特技能。使用空间站上的蓝图，组件与工具，打造出越加有用的物品，以突破各种障碍。运用你的智慧以及随机应变的能力，来从前所未有的威胁之下生存下来。##《掠食: Mooncrash》

从一个 TranStar 秘密月球基地上突破近乎不可能的严苛条件，逃出生天。在你的每次游玩中，你遇到的敌人，面对的威胁，完成的目标以及收集到的战利品都将有所不同。《掠食》之 Mooncrash 战役将以不断变化的危险环境，将提供富有乐趣与无限可重玩性的游戏挑战，足以考验哪怕是最熟练的玩家们。

故事

《掠食: Mooncrash》发生在《掠食》的故事之后，一个 TranStar 的秘密月球基地突然停止了通讯。现在，Peter，一名处于用来窃听 TranStar 通讯的间谍卫星上的黑客，必须找出通讯停止背后的原因。被困于此地，且被来自 KASMA Corp 的无情合约约束着的他，只有通过发掘出月球基地上的失落秘密，才能和他的家人们团圆。

活下来。死亡。适应。逃离!

在 Typhon 的威胁彻底占领此地之前，从 TranStar 的月球基地逃脱。目标看似简单，却有数百种不同的达成方式。在《Mooncrash》中，玩家将可体验全新的富有无穷可重玩性的 Rogue-lite 风格战役，你需要在其中面对不停变化的敌人，武器与目标，和一个常时增长的外星威胁进行战斗。

生存人员与方略，由你决定

通过游玩，来解锁一系列有着自己独特的可升级专精技能的人物。你是会以资源丰富的工程师 Joan 进行开路，还是代而扮演使用霰弹枪的安保人员 Bhatia，或者你会选择身体羸弱却富有天赋的 Andrius，使用他的一系列超能力逃出生天?《掠食》是一款有关选择的游戏，而你将主宰这些选择。

搜寻秘密，战利品，和逃脱路线

Arkane Studios 对细节以及丰富叙事环境的把握在《Mooncrash》中得到了充分体现。在你探索这个规模相当于原作游戏之 Talos I 空间站的四个关卡的站点时，别忘了注意那些珍贵的资源补给——当然还有那些拟态怪（Mimics）。

全新挑战，全新解法

Typhon 的威胁已携熟悉的对手和全新的强敌卷土重来，它们每一种都带有独特的致命特色。你将可以使用包含从《掠食》原作而来的备受欢迎的武器和能力在内的全副武装，来为你的性命而战，进行一次疯狂的逃脱行动。

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