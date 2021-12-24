快手、微信、抖音宣布打击刷粉刷量、流量造假等营销违规行为

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站长之家(ChinaZ.com) 12月24日 消息:今日，在继快手、微信之后，抖音宣布开展打击流量造假、黑公关、网络水军”专项整治，为期 2 个月。

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严厉打击刷粉刷量、流量造假等营销违规行为

通过升级风控策略、风控模型，持续提升刷粉刷赞等网络黑产的打击能力，健全帐号异常涨粉监测机制，不断清理“僵尸粉”等虚假粉丝。严格管控直播过程中主播违规使用抖币福袋抽取实物、恶意引流、制造虚假销量等违规行为，以及通过允诺返现金、优惠券或赠送礼物等方式，诱导用户对商品给予虚假好评、提高店铺信誉等问题。

持续整治恶意营销、编造虚假信息等网络黑公关乱象

持续打击蹭炒社会热点、编造离奇故事吸引眼球的“同质化博流量”行为，整治以发布负面信息为由进行敲诈勒索、恶意煽动网民情绪、影响社会舆论氛围等黑公关乱象。对于发现的重复违规、有组织联动违规帐号，进行从严处置。

清理管控网络水军不良信息

严禁以网络兼职、网络写手、数据维护等名义，为流量造假网络黑公关推广引流或发布招募水军的信息，进一步清理打击利用技术手段模拟人工操作的群控软件和提供数量服务的挂机平台。继续提升对新发作弊类型的针对性处置能力，有效拦截黑产刷量注册抖音帐号请求，打击包括刷量作弊在内的各类黑产行为。

抖音表示，如发现平台上存在类似违规行为，大家可以在站内举报或发送详情至举报邮箱：feedback@douyin.com。对于涉嫌违法犯罪的行为，平台也将积极配合有关部门进行打击。

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一、分环节治理刷分控评、刷单炒信、刷量增粉、刷榜拉票等流量造假问题。

重点整治雇佣专业写手和网络水军虚构“种草笔记”“网红测评”，或通过“养号”、占领前排好评、劝删差评等行为，治理商品营销环节中制造虚假销量、虚假好评等问题;整治批量购买粉丝、增加“僵尸粉”“达人粉”，组织水军制造虚假阅读量、评论量、转发量、点赞量、下载量、曝光量等问题;严肃处置利用人工或技术手段恶意炒作、刷榜拉票等问题。

二、持续整治网络黑公关乱象。

重点打击以在网上发布负面信息为由，对他人进行敲诈勒索，牟取不当利益的行为﹔整治蹭、炒社会热点，刻意煽动网民情绪进行恶意营销的问题;集中处置恶意假冒、仿冒或者盗用组织机构及他人帐号发布信息内容，以吸引关注或实现自我炒作目的的问题;打击商家编造竞争对手负面信息或误导性信息，有组织地炒作发布、助推上升热度，损害企业合法权益的行为。

三、坚决查处涉网络水军信息、帐号及相关操控平台。

全面清理―批打着“网络兼职”“招募写手”名义推广引流或招募水军的信息﹔集中处理一批批量注册、发布同质信息的帐号，用于制造虚假数据、蹭炒热点话题、攻击诋毁他人、沉降负面信息的水军帐号﹔严厉打击一批群控软件和提供刷量服务的挂机平台。

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1.从严治理流量造假问题，将聚焦视频直播场景，严格管控帐号使用刷量外挂、恶意引流的行为，重点整治组织水军帐号进行刷量增粉、炒作热度等问题。

2.持续整治网络黑公关乱象，将重点打击以发布负面信息为由进行敲诈勒索、蹭炒社会热点进行恶意营销、发布编造的虚假和误导性信息等行为。

3.进一步清理涉网络水军信息、帐号。将重点清理推广引流或招募水军的信息，并加大力度打击批量注册、发布同质信息以博取流量关注的网络水军帐号。