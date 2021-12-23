第五人格B.Duck联动活动什么时候结束 B.Duck联动活动详情

第五人格在最近开启了和B.Duck联动活动，可以获取很多奖励，一些玩家还不清楚联动活动什么时候结束，具体的内容是什么，下面就来为大家分享一下。

游戏时间到!网易首款1V4非对称竞技手游《第五人格》X中国原创IP B.Duck联动活动今日正式开启，联动时装家具限时特惠上架，联动限定活动惊喜来袭，联动快闪派对火热上演······无限联动精彩整装待发，伴你欢乐过新年，尽享双重追逐趣味!

玩味生活，分享幸福乐趣

受塑料小鸭海上漂流奇妙旅程的启发而诞生的中国原创IP“B.Duck”，倡导“玩味生活”的精神，传递玩味和乐天的理念，与《第五人格》矢志不渝带给玩家们探索乐趣和追逐精彩的目标不谋而合，在B.Duck小黄鸭迎来16周岁生日之际，双方达成联动意向，将携手举办一系列精彩的活动，与玩家们共度难忘而欢趣的新年。

本次联动涵盖线上和线下两个部分，既有福利满满的游戏内活动，精美的游戏内时装道具，也有精心打造的快闪主题公园和沉浸式主题密室，更有奖励丰厚的追逐赛事，让每位玩家都能参与其中，分享幸福与乐趣。

玩心大动，赢取诱人好礼

12月23日维护后至1月26日，《第五人格》X B.Duck游戏内联动活动将持续开启，玩家只需完成对战和签到任务即可获得包括两款联动涂鸦，两款联动头像和一款联动随身物品在内的奖励，商城内也将限时上架诸多联动头像和涂鸦，保证让你在庄园内被可爱的B.Duck小黄鸭元素包围，令紧张激烈的追逐也增添几分童趣。首周购买联动时装或联动家具礼包，还可享最低8折优惠。

众多联动道具中，26号守卫稀世时装“B.Duck”和佣兵奇珍时装“B.Duck潮”最受关注，前者在高度还原小黄鸭造型的同时，也以污损的白色餐巾、纽扣眼睛、外露的棉团和鱼骨武器等元素延续了《第五人格》的美术风格。后者则凸显了《第五人格》和B.Duck的潮范气质，黑配绿的衣着紧跟时尚趋势，脏脏辫尽显张扬的个性，随身携带的滑板运动感十足，一位有颜有型的潮流青年跃然眼前，令人倍加期待他在追逐中的表现。

玩乐时刻，共赴快闪派对

线上联动活动火热开启之际，线下联动活动已在先期陆续启动，由《第五人格》与B.Duck携手打造的圣诞狂欢B.Duck快闪派对在上海静安大悦城北座9塔摩天轮下免费开放，经典的月亮河场景与联动游戏角色将再次与你亲密互动;明年1月8日至2月15日，由双方联合出品的首个沉浸式主题密室也将限时开启，极具可玩性和沉浸感的四大主题空间邀你来解谜和追逃。

与此同时，“鸭王”争霸赛、2021IVL秋季赛总决赛-上海分会场以及鸭鸭魔王挑战赛等赛事活动将相继登场，与明星主播同场较量，看职业选手惊艳全场，为心仪战队加油打气，还有神秘奖励现场派发!