幻塔克劳迪娅限定特供活动详情 劳迪娅限定活动一览

幻塔即将开启克劳迪娅限定特供活动，可兑换红莲刃、克劳迪娅 · 意志，下面就来为大家详细的介绍一下这个活动。

※活动时间2021年12月22日17:00至2022年1月6日12:00

※活动说明

✦ 活动期间，拓荒者在“剑刃裁决 · 特供活动”中可使用【赤核】进行订购。限定武器【红莲刃】获取概率将大幅提升，初次获取可解锁限定拟态【克劳迪娅】。每次订购会额外获得1个【回火铸金】，每180个回火铸金可兑换1个红莲刃。

✦ 活动期间，拓荒者在“红莲涅槃 · 特供活动”中可使用【特种凭证】进行订购。限定克劳迪娅 · 意志的获取概率将大幅提升。每次订购会额外获得一个【超频晶片】。每120个超频晶片可兑换自选位置的克劳迪娅 · 意志1个。

※特别说明

✦ 在本次特供活动中，SSR武器的基础获取概率为0.75%，综合获取概率（含保底）为2%。每80次订购必定可以通过保底获得SSR武器(若订购未满80次，可顺延至下一次特供活动)，当获得SSR武器时，有50%概率为红莲刃。活动结束时，剩余【回火铸金】将转换为等量的【黑市铸金】。

✦SSR意志的基础获取概率为1.7%，综合获取概率（含保底）为4.2%。每40次订购必定可以通过保底获得SSR意志(若订购未满40次，可顺延至下一次特供活动)，当获得SSR意志时，有50%概率为克劳迪娅 · 意志。(若活动结束时，剩余【超频晶片】将转换为等量的【原型晶片】。

✦具体规则请拓荒者届时前往特供详情页中查看。