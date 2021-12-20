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快手“快赞百城”项目首站登陆广州 聚合本地资源

2021-12-20 11:24 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:近日，快手“快赞百城”项目正式启动，首站登陆广州。其主办的“快赞广州·快手市井生活节”也正式启动。

该活动以“广府Yeah市”为主题，“快赞广州”依托快手亿级流量与成熟的技术产品能力，聚合广州本地商家、特色品牌、网红达人等各类资源，打造线上线下品牌活动。

快手公布的数据显示，所有入驻快手的商家中，粤商平均销量最高，其中广州一城贡献率达63.1%。而快手在广州设立的直播电商专场也创造了优秀的销售成绩。

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