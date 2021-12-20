快手“快赞百城”项目首站登陆广州 聚合本地资源

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:近日，快手“快赞百城”项目正式启动，首站登陆广州。其主办的“快赞广州·快手市井生活节”也正式启动。
该活动以“广府Yeah市”为主题，“快赞广州”依托快手亿级流量与成熟的技术产品能力，聚合广州本地商家、特色品牌、网红达人等各类资源，打造线上线下品牌活动。
快手公布的数据显示，所有入驻快手的商家中，粤商平均销量最高，其中广州一城贡献率达63.1%。而快手在广州设立的直播电商专场也创造了优秀的销售成绩。
站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:近日，快手“快赞百城”项目正式启动，首站登陆广州。其主办的“快赞广州·快手市井生活节”也正式启动。
该活动以“广府Yeah市”为主题，“快赞广州”依托快手亿级流量与成熟的技术产品能力，聚合广州本地商家、特色品牌、网红达人等各类资源，打造线上线下品牌活动。
快手公布的数据显示，所有入驻快手的商家中，粤商平均销量最高，其中广州一城贡献率达63.1%。而快手在广州设立的直播电商专场也创造了优秀的销售成绩。
今日，快手电商举行信任升级发布会，推出服务品牌“信任购”，消费者可在直播间氛围、小黄车、商品详情页、订单详情页等多处地方看到“信任购”标识。
“团队人数是半年前的3倍”、“交易额（占总电商GMV）的比例基本每三个月翻一倍”，“好物联盟”过去一年不断加码，正在把快手电商的“雪球”越滚越大。
据快手电商规则中心12月14日消息，为净化钱币类目及珠宝玉石行业营商环境，给用户带来更具信任感的购物体验，快手电商平台近期对钱币商家进行了重点抽查和关注。据了解，一些百万级月GMV的商家也因违规被查。据公告披露，截止11月30日，共有111位商户、带货达人因发布其他平台信息违规被查，其中1位被处以下架全部商品、禁止上架新商品5天；5位被处以下架全部商品、禁止上架新商品3天；其余被处以警告。据了解，还有31位商家因违规
快手电商宣布，为提升商家服务水平，保护交易双方权益，新增《本地生活售后服务管理规则》，并于2021年12月22日生效。该规则适用于快手本地生活业务涉及的所有商户。商户应提供的售后服务包括但不限于买家发起的商品退、换货服务，商品的安装、调试、维修、技术培训等服务，及时有效处理售后投诉
快手电商发布最新专项治理公告称，为保护用户的合法权益，维护平台交易秩序，平台决定对商户/带货达人在发布商品和电商直播（含电商短视频）时的发布混淆信息行为进行规范。
近期平台发现，部分商户/带货达人存在通过“抽奖”、“送福利”等噱头诱导用户下单购买商品，但实际却不履约或欺骗用户的情况。该情形严重违反了平台违规管理规则，侵犯了用户的合法权益，给平台的经营交易秩序造成了极恶劣的影响。为此，平台决定针对商户/带货达人在电商营销推广时“虚假抽奖”、“虚假福利”等违规行为开展专项治理。
今日，快手电商发布了新增多个行业管理规范的公告，分别包括:《《户外/垂钓装备类目商品发布规范》、《箱包/饰品类目商品发布规范》、《自行车/电动车/摩托车类目商品发布规范》、《汽车用品类目商品发布规范》。
快手电商发布公告宣布，新增《古董收藏类商品服务管理规则》，该规则规则适用于快手古代金银、古陶瓷、古玉、古代书籍篆刻类类目下所有商品。
近日，快手电商第一届赋能培训会顺利举办，会上宣布快手电商直播运营专家委员会成立，暨第一届直播运营私享会召开。包括快手电商负责人笑古在内的 10 人作为委员会成员参会，超 40 家核心服务商线上线下同步参与会议。快手电商直播运营专家委员会聘书授权仪式会上，快手电商服务商生态和区域运营负责人李丛杉全面解读操盘体系，并表示，“ 快手电商服务商具备专业且丰富的电商运营经验，可以批量化孵化主播，帮助主播跨越成长周期?
快手电商发布公告称，快手小店将对【趣味玩物】-【古玩收藏】类目下开放【古代金银】、【古陶瓷】、【古玉】、【古代书籍篆刻】三级类目准入，新规2021年11月27日生效。
12月20日消息，据奇点财经报道，日前，当当网创始人李国庆发布视频称，今天当当网酒类销售被其他平台甩出好几条街”，全是因为自己被踢出当当所致..
今天下午，直播带货界可谓是出现了剧震，被成为带货一姐的薇娅因偷逃税被查处，罚款13.41亿元，引起了激烈的讨论。报道称，近日，浙江省杭州市税务..
近日，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室依法约谈知乎网负责人，针对知乎网多次出现法律法规禁止发布或者传输的信息等问题，依据《..
作为一条分拣线的组长，有些经验要分享下给物流行业的小伙伴，避免走弯路。在没进公司之前我完全不清楚，条形码在物流分拣线应用已经如广泛。我的..
这几年随着口腔疾病的多发和牙齿治疗的昂贵费用，大家对口腔清洁和护理这方面越来越重视。今天李政作为口腔博主，就来跟大家聊一聊关于清洁护理牙..
12 月 17 日，在刚刚结束的第四届人民网内容科技创业大赛上，深圳纳德光学的参赛项目“GOOVIS头戴影院”历经 3 个月的激烈角逐，从全国 760 个参赛..
在我国，有一个基数庞大的群体，他们默默无闻地守护着广大人民群众的生命健康——这个群体，名叫“基层医生”。近年来，随着医改的不断深入，我国..
为引导公众树立正确的金融消费观，提高金融风险防范意识和金融素养，北银消费金融公司积极开展多种多样的金融普及活动。针对社会居民、尤其是老年..
2021年12月20日，央视新闻发布快讯，杭州市税务局稽查局对网络主播黄薇（网名:薇娅）涉嫌偷逃税问题进行了查处，最终被罚13.41亿，很多人还不清楚..
日前，中国一名男子因为长相酷似马斯克，在海外网络上走红，甚至还引起了特斯拉CEO马斯克本人的注意。如视频所示，这名男子除了发型与马斯克的最新..
今天下午，薇娅偷逃税追缴处罚13.41亿元的新闻刷屏了，热搜妥妥的第一。大家都知道网红直播很赚钱，但是这个数额公布的时候，很多人还是要被震撼了..
近日，据浙江省杭州市税务部门通报，黄薇（网名：薇娅）在2019年至2020年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6...
作为带有可伸缩旋转摄像头的 Galaxy A80 的继任者，三星于 2021 年 4 月在中国和印度市场推出了 Galaxy A82（又名 Quantum 2）。不过最近几周，大..
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近几年，绿色家装理念一直被提及，但很少有人真正明白何为绿色家装。如今，在东易日盛装饰的引领下，绿色家装成了一项标准。以绿色空间、绿色主辅..
在彭博社最新一期的 Power On 时事通讯中，Mark Gurman 表示：苹果应该将巨型 iPad 作为其智能家居门户，而且苹果正在考虑将 iPad 屏幕做得更长更..
就在刚刚，浙江省杭州市税务局发布处罚公告称，网络主播黄薇（网名:薇娅）在 2019 年至 2020 年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假..
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抖音电商的第二个年货节，即将开始。 这不仅仅是一场电商大促，也是抖音电商呈现的一个“新作品”。电商大促，先后经历了双 11 哑火，双 12 被遗忘..