快手“快赞百城”项目首站登陆广州 聚合本地资源

据快手电商规则中心12月14日消息，为净化钱币类目及珠宝玉石行业营商环境，给用户带来更具信任感的购物体验，快手电商平台近期对钱币商家进行了重点抽查和关注。据了解，一些百万级月GMV的商家也因违规被查。据公告披露，截止11月30日，共有111位商户、带货达人因发布其他平台信息违规被查，其中1位被处以下架全部商品、禁止上架新商品5天；5位被处以下架全部商品、禁止上架新商品3天；其余被处以警告。据了解，还有31位商家因违规