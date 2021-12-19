小米卷曲屏专利获批 可解决折痕问题

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:近日，北京小米移动软件有限公司获得了一项“折叠机构、卷曲屏结构及电子设备”专利授权。该专利设置可使待卷曲物体在折叠状态和展开状态之间切换，令屏幕像卷轴一样卷曲起来，藏在机身内部，解决折叠屏折痕问题。

这种方案并不需要两侧机身折叠重合，机身厚度相比折叠方案会有大幅度缩小。

两年前，LG也提出过“卷轴屏”的方案，然而因为其退出手机市场而作罢。