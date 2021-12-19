小米卷曲屏专利获批 可解决折痕问题

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:近日，北京小米移动软件有限公司获得了一项“折叠机构、卷曲屏结构及电子设备”专利授权。该专利设置可使待卷曲物体在折叠状态和展开状态之间切换，令屏幕像卷轴一样卷曲起来，藏在机身内部，解决折叠屏折痕问题。
这种方案并不需要两侧机身折叠重合，机身厚度相比折叠方案会有大幅度缩小。
两年前，LG也提出过“卷轴屏”的方案，然而因为其退出手机市场而作罢。
站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:近日，北京小米移动软件有限公司获得了一项“折叠机构、卷曲屏结构及电子设备”专利授权。该专利设置可使待卷曲物体在折叠状态和展开状态之间切换，令屏幕像卷轴一样卷曲起来，藏在机身内部，解决折叠屏折痕问题。
这种方案并不需要两侧机身折叠重合，机身厚度相比折叠方案会有大幅度缩小。
两年前，LG也提出过“卷轴屏”的方案，然而因为其退出手机市场而作罢。
还记得前两年LG展示的卷轴屏手机吗？这种方案可以令柔性屏幕向卷轴一样卷曲起来，藏在机身内部，通过电机就能一键切换屏幕大小。更重要的是，这种方式可以完美的解决当前折叠屏折痕的问题，也能最大限度的保护脆弱的屏幕。但需要注意的是，提出这个方案的LG目前已经退出了手机市场，当时展示的概念机也永远不会再问世了。不过，近期小米公布了一项类似的专利获批，或许将重现卷轴屏”的设计。据悉，北京小米移动软件有限公司于近日
折叠屏手机阵营正在逐步扩大，继三星、华为、小米等主流手机品牌量产上市折叠屏手机之后，OPPO即将推出旗下第一款折叠屏手机。12月8日消息，沈义人在与网友互动时表示，自己提前拿到了OPPO折叠屏手机，其手感跟友商的折叠屏手机不一样。据爆料，OPPO折叠屏手机命名为Find N，似乎暗示OPPO折叠屏手机会使用OPPO N系列旋转镜头方案。资料显示，OPPO N系列代表机型OPPO N1发布于2013年9月份，它开创性配备了可沿X轴旋转的摄像头，使用
毫无疑问，属于折叠屏手机的时代来了。全面屏普及之后，接下来智能手机ID设计将往何种形态发展？此前，IDC在2021年中国智能手机市场十大预测中，对折叠屏的发展持乐观态度。相比普通智能手机，折叠屏手机拥有极高的技术密度和产业价值，而且售价超全球智能手机均价数倍。不夸张地说，折叠屏旗舰才是手机市场真正的旗舰，拥有折叠屏旗舰的厂商才能占领智能手机行业金字塔尖。提前占领折叠屏金字塔尖 华为狂揽近7成份额近日，中国新?
今天 OPPO 高级副总裁、首席产品官刘作虎公布了 OPPO Find N 折叠屏手机的正面照，并称他们研发了125个专利技术，只为消除折痕。OPPO 官方预热 OPPO Find N 的屏幕特性称，该机采用了120Hz 镜面折叠屏。官方此前表示，OPPO 解决了折痕、耐用性等折叠屏行业难题，自研了行业目前最好的铰链和屏幕技术。
今天下午，OPPO首席产品官刘作虎在发布会上发布了OPPO Find N折叠屏。刘作虎在介绍OPPO Find N之前提到了折叠屏手机使用场景，他表示：我们对折叠屏手机用户做了大量调研，发现一个很搞笑很讽刺的事情，多数用户在折叠状态下使用手机，而不是去享受这个大屏”。刘作虎解释，市面上的折叠屏手机一个是又厚又重，另一个是耐用性不高，这导致用户使用频次不高，买来仅仅是尝鲜。相比之下，OPPO Find N解决了折叠屏耐用性问题，而且对?
今年小米共推出了两款MIX系列机型，一款为折叠屏MIX FOLD，一款为MIX 4。现在小米MIX系列新成员已在路上，它是一款折叠屏手机。今天，业内人士Ross Young爆料，小米MIX FOLD的继任者将于2022年发布，这意味着小米新款折叠屏旗舰将无缘小米12月份举行的新品发布会，这场发布会小米会推出年度旗舰小米12和MIUI 13操作系统。根据此前爆料的消息，小米MIX FOLD迭代机型主要是弥补MIX FOLD的遗憾。据博主@数码闲聊站爆料，小米MIX FOLD?
据此前消息，OPPO将会在这个月推出一款重磅新品，会是该品牌旗下首款折叠屏手机，代号为孔雀”。今天上午，知名博主@WHYLAB 发文透露，目前OPPO有一款新机通过了工信部认证，型号为PEUM00”，他表示这款可能就是此前传闻的折叠屏手机。据悉，其实OPPO此前曾经展示过折叠屏概念机，这次OPPO折叠屏新品是OPPO第一款量产商用的折叠屏机型，预计会搭载高通骁龙888或骁龙888 Plus旗舰处理器。有消息称，OPPO可能会将首款折叠屏命名为Fin
12月17日消息，业内人士Ross Young爆料，小米下一代折叠屏的屏幕尺寸为8.1英寸，这应该是MIX FOLD的继任者，可能会命名为MIX FOLD 2。据爆料，小米MIX FOLD 2的型号为22061218C，代号L18，这是小米旗下第二款折叠屏手机，预计会在2022年上半年登场。和MIX FOLD相比，小米MIX FOLD 2最大的升级点之一是屏幕，这次小米MIX FOLD 2的内屏、外屏都将支持高刷新率。PS：小米MIX FOLD内屏为60Hz刷新率。小米MIX FOLD此外，小米MIX FOLD 2?
11月26日消息，业内人士Ross Young在社交平台爆料，华为将在年底发布折叠屏手机，这将是华为2021年度压轴之作。Ross Young透露，和华为Mate X、Mate Xs、Mate X2采用书本式折叠方案不同，华为新款折叠屏手机采用的是上下折叠方案，神似传统翻盖手机。这意味着华为新款折叠屏手机拥有跟常规全面屏手机相近的屏幕尺寸，折叠状态下的尺寸更小巧，更方便携带。华为Mate X2典藏版目前三星Galaxy Z Flip3、摩托罗拉刀锋5G折叠屏手机等都?
折叠屏手机已诞生多年，包括华为、三星、小米、OPPO均已经推出或者即将要推出相应的产品，不过你可否想过，汽车中控屏也可以折叠”。近日据媒体消息，LG递交了一项汽车用折叠屏的专利，该专利已经通过了世界知识产权WIPO的申请。这项专利是类似手机的折叠屏，向内展开，不需要时收纳在汽车中控台内部，使用时由升降机构升起并展开，充当中控大屏的角色。从专利图上看，跟华为Mate X2折叠手机相似，该折叠屏呈楔形，此种设计有助于?
2022年元旦节放假时间为2022年1月1日至1月3日，共3天。由于假期覆盖周末两天，所以无需调休。依照目前全国铁路车票预售期15天的规定，12月18日起，..
英特尔最近跟员工分享了一份报告，称其将增加超20亿美元的薪酬预算。新预算增加了10亿美元的工资和价值14亿美元的股票补偿，其中大部分将用于在职..
随着新iPhone 13 Pro机型的推出，苹果有很多值得炫耀的地方。虽然显示屏可能被认为是一个重大的更新，但该公司仍在不遗余力地加强了背面的摄像头系..
12月18日，360举办了以为爱为你”为主题的第九届集体婚礼，来自360的13对新人在众多同事、亲友的见证下，许下爱的诺言，步入婚姻的殿堂。笑容在不..
今天上午，荣耀手机官方发文宣布，荣耀Play5 5G手机开启限时优惠活动，相比首发价最高优惠500元。同时，荣耀Play5活力版限时优惠100元，到手价169..
12月19日，据报道，通用汽车首款纯电动悍马已正式下线。据了解，这款悍马电动车全名为Hummer EV Edition 1，基于通用奥特能Ultium纯电智能平台打造..
Google日前宣布了一项针对云存储服务Drive的新政策，该政策将很快开始限制对被认为违反该公司政策的文件的访问。正如一篇新博客文章所解释的那样，..
SpaceX的Starlink卫星互联网星座目前正面临着部分由半导体短缺造成的订单积压，如果一家研究公司Jefferies的报告是准确的，未来可能会看到改善。在..
日前，一份比亚迪元PLUS经销商预扣提车价的文件得到曝光，价格区间为13-15.5万元。所谓预扣提车价，就是指经销商提前下单价，待正式价格公布后，厂..
【TechWeb】12月19日消息，据蔚来官微消息，蔚来汽车昨日正式发布旗下第五款车型ET5，定位中型智能电动轿跑。新车搭载蔚来新一代自动驾驶系统NAD。..
一般情况下，一根充电桩一次只能给一台电池充电，而如果一次性供六台车，那充电效率不就提高了6倍？基于此思路，日本一家公司，在神奈川横滨市高速..
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【TechWeb】12月19日消息，近日，腾讯向开发者推送了关于自查”扫码点餐强制关注公众号”问题的通知。通知要求，平台提醒开发者自查是否存在“扫码..
今天上午，比亚迪官微放出了比亚迪宋Pro DM-i上市倒计时三天的海报，该车将于12月22日正式上市，共推出5款车型，售价区间13.58-16.28万元。比亚迪..
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《蜘蛛侠：英雄无归》在疫情吃紧的情况下拿到1.215亿北美首映日票房（以美元计，下同），海外1.814亿，两厢合计3.029亿。从趋势上看该片首周票房将..
相对于群众对“今穿古”的长久热爱，网文、影视如汗牛充栋，“古穿今”可就少多了。也是，今人穿越到古代可以大开现代文明金手指，顶不济也能背两..
大家好，我是峰子。最近我挺焦虑，明年内卷很严重。整个大环境不乐观，好在混在互联网圈子，不愁吃喝。抽空给各位分享一个冷门项目—取消电话标记..
2021年的最后一个月，直播行业依旧“热闹”。12月3日，薇娅夫妇去年刚成立的合伙企业注销。在前一天，杜华、李佳琦关联公司投资成立新公司天津华美..
摩托罗拉edge X30于本月15日正式上市发售，首发起售价2999元（8GB+128GB）。这款手机上市后引发抢购热潮，摩托罗拉edge X30连续两轮发售都迅速被抢..