英雄联盟荣誉之路限时开放活动地址 荣誉之路活动详情

《英雄联盟手游》即将迎来2.6版本的更新，游戏总监-Alan和英雄首席设计师-Maddy Wojdak也于今天给我们带来新一期开发者日志，公布新版本的新英雄、新皮肤和新装备等。在2.6版本的更新中，即将迎来堕落天使-莫甘娜以及正义天使-凯尔这两位传奇英雄，虽然两人曾为姐妹，但莫甘娜并不认同凯尔执行正义的方式，因此两人最后形同陌路。而她们的故事将在正义之路”事件中揭晓，届时召唤师完成活动任务，可获得两位英雄二选一奖励！蒙多医