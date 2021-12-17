英雄联盟荣誉之路限时开放活动地址 荣誉之路活动详情

英雄联盟在12月17日限时开启了荣誉之路的活动，这个活动可以获取一些奖励，很多玩家还不清楚具体的规则，下面就来为大家分享一下。
有效时间:2021年12月17日—2022年1月5日
功能说明:
- 1如当前角色荣誉等级是0级，1级。可通过本页面完成游戏任务，恢复成2级（仅有1次机会）
- 2如当前角色荣誉等级在2级以上，也可参与游戏任务，免费领取1个荣誉魔法引擎（根据荣誉级别）
游戏任务
在有效时间内，累计登录游戏7天，且每天有完成1场对局
0/7
恢复荣誉2级入口
我承诺后续遵守游戏规则
荣誉2级以上入口
2级荣誉魔法引擎
规则说明
- Q:本页面功能参与资格是什么?
- A:在有效时间内:没有作弊、辱骂、消极游戏（如挂机、逃跑、送人头、拒绝合作）等破坏游戏环境的违规行为。
- Q:单个QQ可以多个大区角色参与吗?
- A:可以，每个大区角色游戏任务独立计算。
- Q:完成游戏对局，包含哪些模式?
- A:召唤师峡谷，极地大乱斗、终极魔典、云顶之弈（含双人，狂暴模式）。
- Q:在功能开放时间内，恢复2级功能和2级以上的奖励，可以同时参与吗?
- A:不可以。2个入口功能，仅可参与1个。一旦参与其中1个，后续如荣誉等级发生变化，也不支持参与另外1个，请谨慎选择。
- Q:功能开放时间是?
- A:游戏任务统计时间为:2021年12月17日0点—2022年1月5日23:59。奖励领取截止时间:2022年1月12日23:59。