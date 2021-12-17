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英雄联盟荣誉之路限时开放活动地址 荣誉之路活动详情

2021-12-17 17:00 · 稿源：站长之家

英雄联盟在12月17日限时开启了荣誉之路的活动，这个活动可以获取一些奖励，很多玩家还不清楚具体的规则，下面就来为大家分享一下。

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有效时间:2021年12月17日—2022年1月5日

功能说明:

  • 1如当前角色荣誉等级是0级，1级。可通过本页面完成游戏任务，恢复成2级（仅有1次机会）
  • 2如当前角色荣誉等级在2级以上，也可参与游戏任务，免费领取1个荣誉魔法引擎（根据荣誉级别）

游戏任务

在有效时间内，累计登录游戏7天，且每天有完成1场对局

0/7

恢复荣誉2级入口

我承诺后续遵守游戏规则

荣誉2级以上入口

lol

2级荣誉魔法引擎

规则说明

  • Q:本页面功能参与资格是什么?
  • A:在有效时间内:没有作弊、辱骂、消极游戏（如挂机、逃跑、送人头、拒绝合作）等破坏游戏环境的违规行为。
  • Q:单个QQ可以多个大区角色参与吗?
  • A:可以，每个大区角色游戏任务独立计算。
  • Q:完成游戏对局，包含哪些模式?
  • A:召唤师峡谷，极地大乱斗、终极魔典、云顶之弈（含双人，狂暴模式）。
  • Q:在功能开放时间内，恢复2级功能和2级以上的奖励，可以同时参与吗?
  • A:不可以。2个入口功能，仅可参与1个。一旦参与其中1个，后续如荣誉等级发生变化，也不支持参与另外1个，请谨慎选择。
  • Q:功能开放时间是?
  • A:游戏任务统计时间为:2021年12月17日0点—2022年1月5日23:59。奖励领取截止时间:2022年1月12日23:59。
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