联发科天玑9000旗舰芯片发布 Redmi K50 系列等将首发

今天下午，联发科在国内发布了天玑9000处理器，同时还提到了他们在4G+5G市场上的全球份额达到了40%，位列第一，可谓风光无限，员工明年也要加薪了。联发科CEO蔡力行今天表示，2022年联发科还会扩大规模，招聘的人才数量超过今年，并且有不错的加薪幅度，不过具体加薪多少现在还没法公布，他表示联发科最近几年的加薪幅度都不错。联发科是台湾地区最大的半导体芯片设计公司，待遇也是同行中最好的，2020年的数据显示员工月薪平均8.5