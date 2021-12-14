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大多数游戏上线时间 steam大多数游戏什么时候发售

2021-12-14 17:21 · 稿源：站长之家

最近国产游戏大多数受到很多玩家的关注，这款游戏号称是打工人模拟器，整体看下来还是很有意思的，那么这款大多数的游戏什么时候在steam上发售呢?下面就来为大家分享一下上线时间。

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官方计划上线发售时间:2022年

具体是几月份官方还没给出回答，估计是在上半年，因为已经在12月初就公布了宣传片，所以很可能是在2022年的上半年就会发售，对这类游戏感兴趣的玩家可以关注下了。

《大多数》是一款纪实风格的模拟生存游戏。因为不同的困境，从未到过大城市的“你”，带着希望孤身一人来到陌生的环境里打拼。搬砖、洗车、送外卖……在辛勤忙碌的工作中安身立命。“你”虽不曾高调地出现在公众面前，却是不可缺少的劳动者，构成了这个社会的“大多数”。

游戏中的“你”是个平凡到不能再平凡的小人物。“你”所做的一切可能正是别人亲身体验过的人生。你可曾真正地了解过游戏中的“你”，而你是否能帮助“你”走出窘境，迎来新生?

《大多数》想要表达什么

我们希望尽可能真实而系统的表现城市中蓝领群体的生活。从纯体力工作到技术工作。在这个成长过程中，他们面临的生活问题，衣食住行。以及一些取材于真实生活的故事。而游戏中的剧本模式，则是描述了身处逆境中的年轻人，不放弃希望，逐步走出困境的过程。

《大多数》是为了揭露社会现实矛盾吗

游戏和揭露社会现实矛盾毫不相干。产生这种想法的人，都是对“大多数”群体的不了解。而事实上，“大多数”群体中的技术工作者，可能收入比他们想象得要高很多，生活也比他们想象得要幸福很多。城市蓝领群体，只是长期被忽视的群体。并不是社会的底层或矛盾所在。相反，他们是社会的中坚力量，是整个城市运转和发展的前提。从另外的角度来说，增加这部分文艺作品的比例，有助于解决信息隔阂。这也是我们制作这个游戏的初衷。

“大多数”会玩到这款游戏吗

我们希望会。因为游戏不仅仅是满足一部分人的好奇，也对身处“大多数”群体的人有一种跳脱出来审视人生的感受。正如之前提到的，玩家选择工作的权衡过程，也是真实生活中选择工作的过程。如果“大多数”人能玩到，希望也能带来一点点的思路。但这也只是我们制作组的天真且美好的心愿，因为生活毕竟比游戏要复杂的多。

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