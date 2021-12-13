英雄联盟至臻点商店开到什么时候 2021至臻商店结束时间

在近日，英雄联盟的开启了至臻终章2021的活动，也就是大家熟悉的至臻点商店了，很多玩家还不清楚具体结束的时间是多少，下面就来为大家详细的介绍一下。

“至臻终章2021”至臻点商店将于将于2021年12月10日开放，届时玩家可在至臻商店内兑换2020年1月到2021年11月期间上线的至臻皮肤和其他限定内容（这些道具可能还会在未来的活动或推广中出现。），同时，在至臻终章2021活动中期，将会再次上线购买橙色宝箱赠送至臻点(2020)活动，敬请关注后续公告，12月10日商店开放后发布的至臻皮肤将不会加入“至臻终章”至臻点商店，包括焰执事 布兰德 至臻。

活动时间:2021年12月10日 -2022年3月15日

以下为“至臻终章2021”活动中的完整商品清单:

至臻点兑换的至臻皮肤

以下至臻点获得的至臻皮肤均于2020年和2021年首次上线，因此默认进入“至臻终章2021”至臻点商店，各款皮肤同样售价100个至臻点（2020），每款皮肤均含图标与载入边框

● 真实伤害 赛娜 至臻

● 魔女 婕拉 至臻

● 奥术师 佐伊 至臻

● 真实伤害 亚索 至臻

● 星之守护者 索拉卡 至臻

● 战斗学院 蕾欧娜 至臻

● 征服者 贾克斯 至臻

● 源计划 劫 至臻

● 魅惑女巫 莫甘娜 至臻

事件获取的至臻皮肤

以下至臻皮肤不包含原始活动限定图标和载入边框，每款皮肤的售价均为100个至臻点（2020）

● 王国机神玄武 盖伦 至臻

● 暗星 墨菲特 至臻

● 未来战士 卢锡安 至臻

● 灵魂莲华 提莫 至臻

● 灵能特工 伊泽瑞尔 至臻

● 神龙尊者 炎龙瑟提 至臻

● K/DA ALL OUT 卡莎 至臻

● 女帝 黛安娜 至臻

● 福牛守护者 菲奥娜 至臻

● 太空律动 璐璐 至臻

● 源计划 塞拉斯 至臻

● 飞升战神 潘森 至臻

● 魔女 乐芙兰 至臻

● 黑夜使者 凯隐 至臻

● 神龙尊者 均衡之龙 沃利贝尔 至臻

至臻点图标

以下为往届事件商店中至臻点礼包搭配的图标，每款售价5个至臻点（2020）

● 黑夜与黎明（2019）活动至臻点图标

● 王国机神（2020）活动至臻点图标

● 银河战争（2020）活动至臻点图标(即暗星)

● 未来战士（2020）活动至臻点图标

● 灵魂莲华（2020）活动至臻点图标

● 灵能特工至臻点图标

● 全球总决赛（2020）活动至臻点图标

● 女帝至臻点图标

● 福牛守护者至臻点图标

● 太空律动至臻点图标

● 源计划（2021）至臻点图标

● 魔女（2021）至臻点图标

● 全球总决赛（2021）至臻点图标

更多兑换选择

哨兵圣物大福包

兑换价格:100个至臻点（2020）

打开可以获得以下内容:

75%概率获得3个7900点券或以下价位的随机皮肤碎片

20%概率获得4个随机皮肤碎片

5%概率出3个奖池内未拥有的永久皮肤（奖池见最下方）

赛博纷争福袋

兑换价格:50个至臻点（2020）

打开可以获得以下内容:

100%可以获得2个3500点券或以上价位的随机皮肤碎片

1次独立概率，额外获得以下内容:

●55%概率获得3个【赛博纪元】皮肤碎片

●45%概率获得3个4500点券或以上价位的皮肤碎片

并有几率额外获得以下内容:

●30%概率获得一个紫色宝石（概率由紫色海克斯宝箱的基础概率20%提升至30%）

●0.06%概率获得一个海克斯限定皮肤（概率由紫色海克斯宝箱的基础概率0.04%提升至0.06%）

（奖池见最下方）

杜朗德尔福袋

兑换价格:50个至臻点（2020）

打开可以获得以下内容:

100%概率获得3个杜朗德尔奖池的皮肤

1次独立概率，额外获得以下内容:

●30%概率获得3个随机皮肤碎片

●70%概率获得2个3500点券或以上价位的皮肤碎片

并有几率额外获得以下内容:

●30%概率获得一个紫色宝石（概率由紫色海克斯宝箱的基础概率20%提升至30%）

●0.06%概率获得一个海克斯限定皮肤（概率由紫色海克斯宝箱的基础概率0.04%提升至0.06%）

杜朗德尔福袋奖池皮肤由【厨神】、【职场精英】、【愚人节】、【战斗学院】和【学院】系列构成。（奖池见最下方）

太空律动奢侈福袋

兑换价格:50个至臻点（2020）

打开可以获得以下内容:

●70%概率获得3个3500点券或以上价位皮肤碎片

●30%概率获得4个随机皮肤碎片

并有几率额外获得以下内容:

●30%概率获得一个紫色宝石（概率由紫色海克斯宝箱的基础概率20%提升至30%）

●0.06%概率获得一个海克斯限定皮肤（概率由紫色海克斯宝箱的基础概率0.04%提升至0.06%）

至臻点限定表情

兑换价格:25个至臻点（2020）

表情【现在是我的了】

海克斯科技钥匙

兑换价格:3个至臻点（2020）

140橙色精粹

兑换价格:1个至臻点（2020）

附图1:【赛博纪元】皮肤列表

附图2:杜朗德尔福袋奖池

附图3:哨兵圣物大福包随机永久皮肤奖池列表