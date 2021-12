TGA2021全部获奖游戏汇总 2021年TGA获奖名单

2021年12月10日,在今天上午TGA2021届颁奖典礼正式开启,最终《双人成行》拿下年度最佳游戏,其中讨论比较多的就是原神获得了2021最佳手机游戏。

最佳年度游戏: 《双人成行》

最佳多人游戏:《双人成行》

最佳家庭游戏:《双人成行》

最佳游戏指导:《死亡循环》

最佳移动游戏:《原神》

最佳艺术指导:《死亡循环》

最佳叙事:《漫威银河护卫队》

最佳动作游戏: 《死亡回归》

最佳动作冒险游戏: 《密特罗德:生存恐惧》

最佳角色扮演游戏:《破晓传说》

最佳格斗游戏: 《罪恶装备:斗争》

最佳模拟/策略游戏:《帝国时代4》

最佳体育/竞速游戏:《极限竞速 地平线5》

无障碍设计创新奖:《极限竞速 地平线5》

最佳持续运营: 《最终幻想14》

最佳独立游戏:《柯娜 灵魂之桥》

最佳VR/AR游戏: 《生化危机4VR》

最受期待游戏:《艾尔登法环》

最佳表演:Maggie Robertson 饰演 蒂米特雷斯库夫人(吸血鬼夫人)(《生化危机8村庄》)

年度内容创造者:DREAM

最佳音乐:《尼尔 人工生命 ver.1.22474487139》

年度电竞游戏:《英雄联盟》

最佳电竞赛事:2021英雄联盟全球总决赛(英雄联盟S11)

最佳电竞战队:Natus Vincere

最佳电竞教练:KKoma

最佳电竞选手:s1mple

游戏大奖(英语:The Game Awards,缩写“TGA”)是由加拿大籍著名游戏媒体人杰夫·吉斯利主办并主持的电子游戏奖项,以表彰过去一年里发售的优秀游戏,颁奖典礼于每年12月初在美国举行,颁发包括年度最佳游戏(Game of The Year)在内的二十余奖项,其中,每年的“年度最佳游戏(Game of The Year)”奖项被视为游戏业界中最为重要的荣誉之一。该奖项可以看作是接替已举办了10年的斯派克电子游戏大奖(Spike Video Game Awards),杰夫也曾担任过该奖的主持人。