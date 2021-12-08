发改委：组织开展可循环快递包装规模化应用试点

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:今日，国家发展改革委办公厅、商务部办公厅、国家邮政局发布了《关于组织开展可循环快递包装规模化应用试点的通知》，试点时间为2022年1月至2023年12月。

具体主要内容包括了:

（一）提升可循环快递包装产品绿色设计和标准化水平。试点企业结合相关应用场景和商品种类，设计、推广一批使用方便、成本较低、绿色低碳的可循环快递包装产品。联合行业上下游企业和其他寄递企业，研究使用统一的可循环快递包装编码和规格型号，提升可循环快递包装产品标准化应用水平。

（二）培育可循环快递包装可持续使用机制。试点企业系统梳理寄递业务结构和流量流向，联合上游企业和可循环包装企业，多场景、多路径、多品类探索培育可循环快递包装应用模式。联合电商企业和可循环包装企业，探索个人消费者可循环快递包装应用场景和模式，推动协议电商用户引导消费者选用可循环快递包装。联合电商企业、连锁商超，推动在生鲜配送、散货物流等场景中推广应用可循环可折叠快递包装、可循环配送箱、可复用冷藏式快递箱，减少一次性塑料泡沫箱等的使用。

（三）发挥电商平台可循环包装推广应用作用。电商平台企业通过转发名录等方式，引导平台内企业积极使用经过绿色认证的可循环快递包装产品。与试点寄递企业建立相关信息对接机制，针对试点线路或试点区域的消费者，在订单生成页面提示消费者选择使用可循环快递包装，明示可循环快递包装价格、使用规则、回收方式等事项。建立积分奖励、绿色信用等机制，积极引导消费者、相关生产商使用可循环快递包装。

（四）完善可循环快递包装基础设施。试点企业联合行业上下游和其他寄递企业，探索建立行业共享共用的可循环快递包装基础设施。充分运用现有邮政网点、快递网点、快递柜、驿站等资源，投放可循环快递包装和回收设施。联合电商企业、可循环包装企业、商业机构、物业服务企业等，合作设立快递共配终端、可循环快递包装协议回收点。

（五）创新可循环快递包装回收模式。试点企业丰富可循环快递包装末端回收方式，鼓励第三方企业、快递员参与回收，推动智能快件箱增设包装回收功能。联合电商企业，探索尝试积分奖励制、押金制、承诺制等激励约束机制，引导个人消费者自主返还可循环快递包装。

（六）健全可循环快递包装调拨运营网络。试点企业统筹当地分拨中心、仓储场地等现有资源，联合可循环包装企业、电商企业合理谋划建设可循环快递包装清洗、调拨场地，确保试点范围内可循环快递包装高效循环流转使用。试点企业联合电商企业和可循环包装企业建立合理的成本分担机制。做好新冠肺炎疫情常态化防控下可循环快递包装消杀工作。强化技术创新应用，采取逆向物流、联合第三方企业运营等方式，同步监控可循环快递包装状态和物流状态，畅通信息对接和数据转换，实现可循环快递包装流向的全链条实时监控，提升循环率和周转效率。