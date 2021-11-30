字节2员工收钱推抖音热榜被判刑 官方：严厉打击内部贪腐

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:据红星新闻报道，今日，针对“员工收钱推抖音热榜被判刑”一事，抖音方面回应称，抖音热榜根据实时热点结合内容审核规则生成，人工编辑负责对违反法律法规、违背公序良俗、营销炒作及过度娱乐化的信息进行干预。经过调查，王某迪、张某迎的操作不在此规则允许之内。

同时，抖音强调，将进一步完善内部管理机制，严厉打击内部贪腐，对其中涉嫌刑事犯罪的人员提交司法机关严惩。

此前，中国裁判文书网公布的判决书显示，2019年7月间，王某迪、张某迎收受王某（另案处理）钱款共计人民币9050元，将王某指定的内容推上抖音热榜。2019年8月至2020年8月间，王某迪收受王某钱款共计人民币576000元，并将其中的人民币220100元给予张某迎。王某迪将王某指定的内容发送给张某迎，张某迎将上述内容推上抖音热榜。

法院认为，被告人王某迪、张某迎身为公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，均已构成非国家工作人员受贿罪，应予惩处。遂判决被告人王某迪犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币二万元;被告人张某迎犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金人民币二万元。