魔兽世界鱼人宝宝蛋壳背包幻化活动开启 鱼人宝宝背包怎么获得

魔兽世界在最近开启了购买游戏时间获得鱼人宝宝蛋壳背包的活动，只要买180天就可以获得了，很多玩家还不清楚具体的活动内容，下面就来为大家分享一下。

快把可爱俏皮的鱼人宝宝蛋壳背包幻化加入你的收藏吧!在游戏商城或战网商城中购买这款可爱的背部幻化，背着它走遍天涯海角。购买180天游戏时间也可免费获赠鱼人宝宝蛋壳背包幻化以及球中的小鬼玩具。

无瑕的蛋壳之家

在鱼人蝌蚪们破壳而出之前，它们会先在你的肩头探索这个世界。将它们温柔地装进鱼人宝宝蛋壳背包吧，这个背部幻化物品可选3种不同配色，每种配色都有一个独特的鱼人宝宝居住其中。

当你在战网商城购买180天游戏时间之后，鱼人宝宝蛋壳背包就会自动添加到你的“暗影国度”游戏内收藏。你不必只挑一个鱼人相伴。你可以选择三种不同的外观，包括奔波鲕的斑点蛋壳（绿色）、奔波鲾的颤动蛋壳(红色)或奔波鳗的闪亮蛋壳(蓝色)。带你的鱼人宝宝一起环游艾泽拉斯、探索暗影界和更遥远的地方，让它们安全舒适地栖居在自己的蛋壳之中。

球中的小鬼

购买180天游戏时间的玩家不仅可以获得“暗影国度”的鱼人宝宝蛋壳背包幻化，还能获得“燃烧的远征”的球中的小鬼玩具**。在外域的破碎土地上挺进的时候，这个灌注了邪能的玩具能够卜算你的未来!

请访问我们的支持文章，了解如何领取玩具。

现已上架:鱼人宝宝蛋壳背包!