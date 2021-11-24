小米总裁王翔：小米第三季度市占率下降主要与iPhone 13表现强势有关

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日消息:小米集团发布了 2021 第三季度财报。财报显示，小米集团第三季度总收入781 亿元，经调整净利润52 亿元，同比增长25.4%；全球智能手机出货量达到4390 万台，比2020 年同期減少5.8%；智能手机业务收入达到人民币478 亿元，毛利率12.8%，同比增长4.4 个百分点。

小米集团在财报中表示，尽管全球核心零部件供应短缺，公司的总收入和经调整净利润均保持稳健增长，预计 2021 年手机出货量约为1. 9 亿部。

小米集团总裁王翔在小米第三季度业绩电话会上表示，小米第三季度市占率有所下降，主要与iPhone13 表现强势有关。根据Canalys数据，第三季度小米在全球的市占率为13.5%，排名第三，此前在第二季度中为16.7%，排名第二。

谈到当前全球「缺芯」问题，小米总裁王翔表示，目前来看，明年整体情况会好转。但是上半年还是会面临比较大的挑战，而下半年供应可能好过上半年。「我们出货量减少的核心原因就是缺货造成的。」王翔坦言，因芯片缺货，影响了小米手机大概 1000 万到 2000 万的出货量。此外，今年下半年4G产品处于极度短缺状态，王翔表示，小米受此影响还是「相当大的」。