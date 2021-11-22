沃尔玛中国：山姆付费会员数超400万 销售额、会员数持续增长

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:据沃尔玛中国官方公众号消息，山姆会员店在中国的付费会员数量已经超过400万，第三季度，山姆中国当季可比销售额及会籍均实现双位数增长。

公开资料显示，山姆会员店是沃尔玛旗下的高端会员制商店，一年的会员费是260元。1996年，山姆中国首店落户深圳福田。截至目前，山姆在23个城市运营36个门店，并通过电商平台覆盖全国绝大部分地区。

2021年9月，山姆app开通了面向全国的配送服务，使没有山姆门店城市的消费者也能成为会员。