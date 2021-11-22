王者荣耀扭蛋季活动地址 扭蛋活动入口在哪

王者荣耀最近开启了扭蛋季的活动，很多玩家还不清楚扭蛋季的活动地址在哪，下面就来为大家详细的介绍一下王者荣耀扭蛋季活动地址。

王者荣耀扭蛋季活动地址

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1.活动时间:2021年11月17日-2021年11月28日;

2玩家每日可完成【登录游戏】、【分享奖励/buff】两个任务各获得一次扭蛋抽奖机会，单日最多获得两次扭蛋抽奖机会;

3.玩家登录游戏后即可进行扭蛋BUFF抽取，每日可以抽取一次，每次可抽取三个扭蛋BUFF;玩家可以领取其中两个扭蛋BUFF，剩余一个扭蛋BUFF可以分享给好友;每日最多可成功赠送一种扭蛋BUFF，最多可接受好友赠送的扭蛋BUFF一次;

4.玩家可选择已获得的扭蛋BUFF进行合成，合成可随机获得【幸运英雄BUFF碎片】、【幸运皮肤BUFF碎片】、【幸运红包BUFF碎片】之一（如果对应的BUFF碎片已被抽完，将会得钻石*25），每种碎片收集满6个后可将碎片兑换对应的正式BUFF，点击使用BUFF后生效，必得BUFF对应的奖励;如玩家已经拥有全英雄全皮肤，【幸运英雄/皮肤BUFF】将无法生效，请谨慎选择;

5.用户抽奖若抽到游戏内道具、永久英雄、永久皮肤等奖励，奖励将在7个工作日内发放到王者荣耀游戏内邮箱，请玩家及时领取;如抽中已有的永久英雄/皮肤，将自动转换为英雄/皮肤碎片;

6.手Q用户若抽到现金奖励，奖励将在14个工作日内发放至对应的QQ账号钱包内;领取现金奖励前，请确认已完成实名认证;未实名认证的用户，请在24小时内实名认证，实名认证后请前往QQ钱包公众号详情主动发起收款，超时未领取视为放弃;